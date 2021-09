Startuje interliga házenkářek, i s nováčkem ze Slavkovského lesa.

Házená Kynžvart | Foto: David Veselý

Před pár lety by si při podobné myšlence zřejmě okolí klepalo na čelo. Teď je to realita. Házená Kynžvart se představí v sobotu od 18 hodin v Dunajské Stredě. „Těšíme se. Strašně hodně jsme tomu obětovali. Cítíme, že jsme připravení, příprava byla velmi pestrá. Nechci to ale přeceňovat, uvidíme, jak se nám podaří samotný vstup do soutěže,“ říká před premiérou v MOL lize zkušený kouč Peter Sabadka.