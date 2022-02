Ale ani to klubu zpod Ještědu na Karlovarsko nestačilo a svěřenci karlovarského trenéra Jiřího Nováka dosáhli na vítězství 25:20. Ve druhém setu byla k vidění vyrovnaná bitva, kterou dokázala Dukla přetavit ve svůj prospěch, když vyhrála 25:23.

Vary nedostaly v Beskydech výhru zadarmo, zapotily se

Do třetí sady naskočili o poznání lépe hráči z lázeňského města a to se také odrazilo na ukazateli skóre, když Varáci vyhráli stejně jako v prvním setu 25:20. I vstup do čtvrtého setu měly Karlovy Vary parádní a vytvořily si až šestibodový náskok 8:2.

Liberec však dokázal úspěšnou sérií otočit vývoj ve svůj prospěch, 13:11. Vyrovnaná bitva se začala lámat v koncovce, kdy Liberec dokázal odvrátit dva mečboly Varů, ale na ten třetí již nestačil.

O vítěznou trofej si to rozdá Karlovarsko dnes, tedy v pondělí 21. února ve finále Českého poháru s Českými Budějovicemi, které porazily v semifinále Ostravu 3:0 na sety. Finále bude přenášet v přímém přenosu od 17.00 hodin ČT sport.