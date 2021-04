Zatímco mladičká naděje Kristýna Königová se může jako členka širšího kádru české reprezentace po dvojutkání se Švýcarskem radovat z postupu, sen Annamárie Patrnčiakové o světovém šampionátu se rozplynul. Slovenky v baráži neuspěly proti Srbsku.

„Z mého pohledu můžu říct, že nám určitě chyběly zraněné hráčky,“ ohlíží se za nepovedenou kvalifikací Annamária Patrnčiaková.

Doma Slovenky prohrávaly po první půli o gól, nakonec podlehly o sedm branek. Podobné to bylo v bělehradské odvetě. „V obou zápasech jsme dokázaly udržet tempo v prvním poločase. Bohužel začátky druhých nám nevycházely, čímž se zvyšoval náskok soupeře, který se těžko doháněl,“ líčí slovenská reprezentantka.

Šampionát byl pro naše východní sousedy velmi blízko… „Je to velká škoda, protože to byla obrovská šance postoupit na mistrovství světa do Španělska. No, nepodařilo se nám to, z čehož jsme byly samozřejmě smutné a zklamané,“ prozrazuje pocity Annamária Patrnčiaková, která si odnáší z nevydařené kvalifikace také pozitiva. „Ukázalo nám to rezervy, na kterých musíme pracovat,“ poukazuje.

Její další kroky povedou zpět do Kynžvartu. „Uvidíme, jaká nastanou uvolnění, abychom už mohly začít naplno trénovat, jelikož je neustále na čem pracovat a co zlepšovat,“ má jasno Annamária Patrnčiaková.

K dalšímu programu je nutno připočíst také „hostovačku“ v Plzni. Československá MOL liga má totiž před sebou od 1. května závěrečné boje, plzeňský DHC čeká play-out. „To znamená, že se určitě zapojím do tréninkového procesu,“ říká na závěr s úsměvem házenkářka Lázní Kynžvartu.