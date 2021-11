A čtení to bylo určitě zajímavé, když šéf ZBP Čeněk Filingr zapsal do kolonky absolutního vítěze nové jméno. Po dvou triumfech Tomáše Javornického se tentokrát těšil vítězstvím v absolutním pořadí třetího dílu seriálu Michal Šupol, který prosvištěl trať dlouhou 6 590 metrů v čase 0:24:11.

Pouze devět vteřin ztratil na vítěze druhý v cíli Luboš Krátký mladší, který tak potěšil svůj klub AK Škoda Plzeň. Třetím nejrychlejším běžcem byl ostřílený veterán Richard Pleticha, který hájil barvy SKMP Kadaň.

Nejrychlejší ženou se stala po zásluze žatecká běžkyně Petra Bulecová, ta dokončila závod v čase 0:28:27. Pod třicetiminutovou hranici dokázala stlačit čas i druhá v pořadí, mostecká Kateřina Kutílková. Bronz pak připadl na vrub veteránky Soni Podhorské z VS Kadaň, která překročila třicetiminutovou hranici o osm vteřin.

I ve třetím pokračování ZBP byli vidět i běžci z Karlovarského kraje. Do elitní patnáctky absolutního pořadí se prodrali šestý Pavel Čekan v trikotu Bike a běh Ostrov, který si navíc drží v kategorii mužů A druhé místo, a třináctý František Brožek z Witte bike team Nejdek, tomu pro změnu patří v kategorii veteránů 1 třetí příčka.

Vidět byly i ženy. Martina Kabilová v dresu ACES TEAMU Karlovy Vary dosáhla na bronz v kategorii veteránek, kde si drží i průběžnou třetí příčku. Za zmínku stojí také čtvrté místo Viktorie Ševčíkové z KOME Kraslice v ženách A či čtvrté místo ostrovského Ivana Vrábela ve veteránech 2.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Cyklostezkou podél Ohře

Muži A: 1. Krátký Luboš mladší (AK Škoda Plzeň, 0:24:20), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 0:24:50), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:25:26); veteráni 1: 1. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:24:11), 2. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:24:29), 3. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:24:49); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:24:31), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 0:29:56), 3. Podhorný David (Kadaň, 0:29:57); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:26:52), 2. Kacíř Zdeněk (Loučná 956, 0:32:11), 3. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:32:42); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:29:44), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:31:43), 3. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:32:25); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:28:27), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:30:28), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:32:08 ); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:30:08), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:30:17), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:33:40); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:24:30), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:25:48), 3. Novotný Martin (VS Draci Kadaň, 0:30:27); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:35:56), 2. Šimůnková Ema (Kadaň, 0:38:41); canicross: 1. Škréta Václav (Kadaň, 0:26:41), 2. Grundová Kristýna (V zápřahu, 0:27:04), 2. Sedláková Jaroslava (Slavia pojišťovna sport Team, 0:28:05).

Pořadí ZBP po 3. kole

Muži A: 1. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 1541 bodů), 2. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov 1520), 3. Panitz Erich (Most, 1343); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 1761), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 1486), 3. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 1325); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 1616), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 884), 3. Podhorný David (Kadaň, 802); veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 1309), 2. Sládek Jiří (BK Žatec, 491), 3. Kacíř Zdeněk (Loučná 956, 454); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 806), 2. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 630), 3. Ondrejková Soňa (JM Mašina, 437); veteránky 1: 1. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 772), 2. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 689), 3. Bulecová Petra (Žatec, 689); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 818), 2. Vítková Zuzana (Most, 804), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 650); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 1630), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 1422), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 836); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 513), 2. Šimůnková Ema (Kadaň, 391); canicross: 1. Sedláková Jaroslava (Slavia pojišťovna sport Team, 96), 2. Grundová Kristýna (V zápřahu, 93), 3. Škréta Václav (Kadaň, 60).

TOP 10 muži: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 1761), 2. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 1630), 3. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 1616), 4. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 1541), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 1520), 6. Šupol Michal (Sweep Sport, 1486), 7. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 1422), 8. Panitz Erich (Most, 1343), 9. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 1325), 10. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 1309).

TOP 10 ženy: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 818), 2. Kutílková Kateřina (Most, 806), 3. Vítková Zuzana (Most, 804), 4. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 772), 5. Bulecová Petra (Žatec, 689), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 689), 7. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 650), 8. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 630), 9. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 629), 10. Mutlová Eva (JM Mašina, 599).