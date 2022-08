„S reprezentací jsme tady byli naposledy v roce 2020 a ten pobyt tu byl taky super. Hotely jsou na úrovni a je nám tu vždycky příjemně,“ naznačil Patrik Auda, hráč japonské Jokohamy, že Mariánské Lázně nejsou pro české basketbalisty neznámé prostředí.

Tentokrát je tady čekaly nejen herní tréninky, nad nimiž bedlivě bděl kouč s izraelskými kořeny Ronen Ginzburg se svým českým asistentem Lubošem Bartoněm, ale také tvrdá práce v posilovně či lázeňské procedury. Kondiční část přípravy měl na starosti Michal Miřejovský.

„Na první týden soustředění je to tu super. Tréninky ještě nejsou tak intenzivní, protože jsme po měsíční pauze, kdy ještě nejde do toho skočit hned naplno. Tím, že tréninky nejsou tak super náročné, máme i prostor na jiné aktivity. Je tak bezva, že jsme v lázeňském městě a můžeme využít i různé místní procedury. Skvěle se to hodí právě ke sportu,“ popisoval první společný týden Patrik Auda, který je mezi patnáctkou hráčů v širší nominaci, z níž vzejde konečná dvanáctka.

Král Veselý se diví: Nenapadlo mě, že bych mohl Satyho vystřídat

Auda přiznal, že jeho oblíbenou procedurou je kryosauna s chladem až minus 190 stupňů Celsia. „Něco podobného využívám i v Brně, když jsem doma, nebo i jinde. Tady je ale specifická minerální lázeň, což je skvělá zkušenost. Navíc před dvěma lety jsem měl možnost si to tu vyzkoušet v jedné speciální, vyzdobené místnosti, což byl takový bonus,“ doplnil 32letý rodák z Ivančic.

Teď už se se svými spoluhráči přesune ze západu Čech do dalšího lázeňského města Poděbrad, kde bude ode dneška příprava pokračovat.

V závěru týdne pak sehraje český tým přípravný turnaj v Pardubicích, kde se střetne s Bulharskem (12. srpna) a Chorvatskem (14. srpna).

Před Eurobasketem čeká svěřence Ronena Ginzburga ještě další přípravný kemp v německém Hamburku (19.-21. srpna) a dva kvalifikační zápasy o MS 2023 ve Francii (24. 8.) a doma v Chomutově s Maďarskem (27. 8.).

No a pak už rozehrají v Praze základní skupinu, 2. září proti Polsku. Dalšími soupeři jim budou Nizozemsko, Finsko, Izrael a Srbsko.

Ze základní skupiny postupují do play-off čtyři nejlepší celky. V případě postupu by Češi své osmifinále hráli 11. září proti některému z týmů hrajících svoji základní skupinu v Miláně – Ukrajina, Velká Británie, Chorvatsko, Řecko, Itálie nebo Estonsko.

Pokud by svěřenci trenéra Ginzburga uspěli i v prvním kole play-off, bylo by jejich čtvrtfinále na programu 14. září. Semifinále je na programu 16. září a zápasy o medaile dva dny poté.

Kam až se odrazí český tým z Mariánských Lázní?

Výsledky ankety Basketbalista roku

Muži: 1. Jan Veselý, 2. Tomáš Satoranský, 3. Vít Krejčí.

Ženy: 1. Julia Reisingerová, 2. Veronika Voráčková, 3. Tereza Vyoralová

Nejlepší mladý hráč: Richard Bálint. Nejlepší mladá hráčka: Valentýna Kadlecová.

Trenér roku profesionálního basketbalu: Ronen Ginzburg

Síň slávy ČBF 2022: Olga Fikotová, Zdeněk Böhm, Vlastimil Havlík, Vlastibor Klimeš, Zdeněk Kos, Pavel Petera, Vojtěch Petr, Jaroslav Skála.