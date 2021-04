A právě závodníci z Karlovarského kraje si premiéru v nové běžecké lokalitě na certifikované trase vedoucí dobývacím prostorem Severočeských dolů nadmíru užili. Svědčí o tom i plejáda skvělých výkonů či umístění v jejich podání.

Běžci napříč Karlovarským krajem vyrazili o víkendu do Prunéřova, kde nachystal Běžecký klub F-C Kadaň v čele s Čeňkem Filingrem první závod Prunéřovské štreky.Zdroj: Daniel Seifert

Nejlépe se vedlo karlovarskému Triatletu, který urval na prunéřovském závodu úctyhodných dvaadvacet medailí, a to v kategoriích od dětí až po veterány. Zahanbit se však nedaly ani další kluby z kraje, ať KOME klub Kraslice, ACES team Karlovy Vary či Bike a běh Ostrov.

Tradičně v rámci individuálních startů roztočili běžecký kolotoč nejmenší závodníci, kteří postupně zdolávali tratě 200, 500, 1000, 2000 a 3000 metrů, když celkem se jich na start těchto závodů postavilo 57.

Pak už přišli na pořad dospěláci v kategorii open, dále junioři a dorostenci, kteří se vydali individuálně na pětikilometrovou trať. V kategorii dorostu si nejlépe vedl Jakub Souček z TJ Baník Stříbro, který proběhl cílovou čarou v čase 17:59.4, druhé místo obsadil Radek Sochůrek z karlovarského Triatletu a bronz urval kadaňský Tomáš Čech.

Juniorům pak jednoznačně vládl Jan Kotraba z karlovarského Triatletu, který dokončil závod v nejrychlejším čase 17:42.0 a ovládl i absolutní pořadí na pětikilometrové trati bez rozdílu věku. Druhé místo si připsal na konto Matouš Řezníček z TJVS Kadaň a třetí místo obsadil Stanislav Zelenka z Běžeckého klubu F-C Kadaň.

V kategorii dorostenek vystoupala na nejvyšší stupínek Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu, která dosáhla na čas 20:36.0. Druhou příčku pak urvala Libuše Křížová z TJ VŽT Chomutov a pro bronz si doběhla Karolína Rosolová z TJ VS Kadaň, v juniorkách se pak radovala z triumfu Adéla Dobešová z TJ Klášterec nad Ohří.

Běžci napříč Karlovarským krajem vyrazili o víkendu do Prunéřova, kde nachystal Běžecký klub F-C Kadaň v čele s Čeňkem Filingrem první závod Prunéřovské štreky.Zdroj: Daniel Seifert

V kategorii žen na pětikilometrové trase měla nejvíce sil Kateřina Molnárová z Kadaně, která si připsala na účet vítězný čas 23:56.9. Druhá skončila Martina Nosová z AK Slovan Duchcov a třetí pak Lenka Bartošová v barvách týmu Lamači skal.

V kategorii mužů se pak radoval z první příčky Marek Slaměník z Duchcova a druhý skončil Tomáš Hrabal z Klášterce. Následně přišel na program zlatý běžecký hřeb v podání desetikilometrové výzvy. Absolutní pořadí bez rozdílu věku v kategorii mužů ovládl stylem start–cíl Pavel Wohl v trikotu CSG TRI TEAMu, který dosáhl na skvělý čas 32:25.0.

Za ním se umístil veterán Josef Procházka z Děčína a třetím nejlepším běžcem pak byl Jakub Ihnačinec z Krušnoman TT Litvínov. Do elitní patnáctky se pak svými výkony probojovali i dva běžci KOME klubu Kraslice, šestý Michal Baťa a třináctý Milan Brož, a také čtrnáctý Karlovarák Jiří Šeratovský.

Absolutní pořadí v kategorii žen pak ovládla bez větších potíží Klára Mirvaldová, která hájila barvy Sweep Factory Teamu, ve kterých dosáhla na cílový čas 38:36.9. Druhé místo pak brala Anežka Křížová z TJ VTŽ Chomutov a třetí žatecká běžkyně Petra Bulecová. Do elitní patnáctky se pak probojovala na desátém místě Jana Pavlinská z New Roll Runners a také Dita Ševčíková z Kilpi KOME klubu, která skončila na příčce jedenácté.

Běžci napříč Karlovarským krajem vyrazili o víkendu do Prunéřova, kde nachystal Běžecký klub F-C Kadaň v čele s Čeňkem Filingrem první závod Prunéřovské štreky.Zdroj: Daniel Seifert

Výsledkový servis – Prunéřovské štreky – 1. závod

5 000 m, dorostenci: 1. Jakub Souček (TJ Baník Stříbro, 17:59.4), 2. Radek Sochůrek (Triatlet Karlovy vary, 18:56.8), 3. Tomáš Čech (Kadaň, 20:51.3); 5000 m, dorostenky: 1. Eliška Kučerová (Triatlet Karlovy Vary, 20:36.0), 2. Libuše Křížová (TJ VTŽ Chomutov, 21:05.7), 3. Karolína Rosolová (TJ VS Kadaň, 24:01.1); 5000 m, junioři: 1. Jan Kotraba (Triatlet Karlovy Vary, 17:42.0), 2. Matouš Řezníček (TJ VS Kadaň, 18:20.6), 3. Stanislav Zelenka (Běžecký klub F-C Kadaň, 18:51.3); 5000 m, juniorky: 1. Adéla Dobešová (TJ Klášterec nad Ohří, 25:23.8), 5000 m, muži: 1. Marek Slaměník (Duchcov, 20:53.6), 2. Tomáš Hrabal (Klášterec, 31:37.2); 5000 m, ženy: 1. Kateřina Molnárová (23:56.9), 2. Martina Nosová (AK Slovan Duchcov, 25:05.2), 3. Lenka Bartošová (Lamači skal, 26:10.4); 10 000 m, muži do 39 let: 1. Pavel Wohl (CSG TRI TEAM, 32:25.0), 2. Jakub Ihnačinec (Krušnoman TT Litvínov, 35:13.4), 3. Michal Zbuzek (Unipetrol, 35:21.3,…5. Michal Báťa (KOME klub Kraslice, 35:33.4), 8. Milan Brož (KOME klub Kraslice, 37:46.1), 9. Jiří Šeratovský (Karlovy Vary, 37:53.1), 13. Pavel Čekan (Bike a běh Ostrov, 38:54.9), 15. Marek Pleskač (New Roll Runners, 39:43.8); 10 000 m, muži 40-49 let: 1. Richard Pleticha (SKMP Kadaň, 35:58.8), 2. Rostislav Štefánek (ASK Děčín, 36:07.2), 3. Michal Šupol (Sweep Factory Team, 37:35.4)…6. Marek Macháček (Triatlet Karlovy Vary, 37:59.5), 14. Tomáš Lang (ŠAK Chodov, 42:24.0); 10 000 m, muži 50-59 let: 1. Josef Procházka (Děčín, 33:49.3), 2. Ladislav Cimerman (Litvínov, 38:05.9), 3. Vladimír Růžička (Ústí nad Labem, 40:01.8)…6. Petr Jungmann (Slavia Karlovy Vary, 42:26.8), 8. Rudolf Mokrusch (Hájek, 43:16.3), 10. Ivan Vrábel (Bike a běh Ostrov, 46:08.4), 15. Michal Havlíček (ACES Team Karlovy Vary, 48:57.7); 10 000 m, muži 60–69 let: 1. Milan Vopat (DBK Kadaň, 40:17.6), 2. Jiří Sládek (Hopman Team Žatec , 52:39.4), 3. Miloslav Bečka (Ústí nad Labem, 52:49.8)…5. Oldřich Dvořák (Triatlet Karlovy Vary, 55:45.1), 6. Miroslav Čekan (Bike a běh Ostrov, 57:11.2); 10 000 m, muži nad 70 let: 1. Karel Linhart (BK ReKa , 45:13.5), 2. Karel Rouča (Triatlet Karlovy Vary, 51:56.3); 10 000 m, ženy do 39 let: 1. Klára Mirvaldová (Sweep Factory Team, 38:36.9), 2. Anežka Křížová (TJ VTŽ Chomutov, 39:29.9), 3. Daniela Cimermanová (Meziboří , 42:47.4)…6. Jana Pavlinská (New Roll Runners, 44:19.3 ), 12. Markéta Korellusová (Triatlet Karlovy Vary, 47:58.4), 13. Nela Kristenová (Triatlet Karlovy Vary, 47:58.6); 10 000 m, ženy 40-49 let: 1. Petra Bulecová (Žatec, 41:12.9), 2. Martina Bradáčová (Maratón klub Kladno, 41:32.4), 3. Lenka Kůsová (Triatlet Karlovy Vary, 41:58.2)…5. Dita Ševčíková (Kilpi KOME klub, 44:46.2 ), 12. Petra Fišerová (Mazel team Karlovy Vary, 51:59.8); 10 000 m, ženy nad 50 let: 1. Soňa Podhorná (TJ VS Kadaň, 44:48.7), 2. Hana Stušková (ACES team Karlovy Vary, 46:47.7 ), 3. Zuzana Vítková (Rozběháme Most, 48:37.8)…4. Martina Kabilová (ACES team Karlovy Vary, 51:38.7), 8. Jana Šplinarová (Triatlet Karlovy Vary, 1:01:27.1).