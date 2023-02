Volejbalisté Bełchatówa vstoupili do úvodní sady raketově, když si rychle vytvořili náskok 4:0, čímž donutili karlovarského kouče Jiřího Nováka k prvnímu oddechovému času. Ale ani to, rozjetý Bełchatów nezastavilo a Novák byl nucen si vzít v krátkém časovém úseku i druhý oddechový čas. Polský výběr dál drtil Karlovarsko a postupně šel v první sadě do vedení 10:0.

Domácí výběr i nadále diktoval tempo a postupně si udržoval desetibodový náskok 14:4 a posléze 16:6. Karlovarsko však dokázalo v závěru setu procitnout a dostat se zpět do hry, ale porážce 18:25, to nezabránilo.

To do druhého setu vstoupilo lépe Karlovarsko, které šlo do vedení 4:2, ale Bełchatów manko smazal a poprvé šel do vedení ve druhé sadě za stavu 5:4.

Rozkaz zněl jasně, semifinále za každou cenu, říká s nadsázkou Zajíček

Vary si však vzaly vedení zpět za stavu 7:6, když se poté oba týmy přetahovaly o vedení. Karlovarsko si v závěru setu vytvořilo tříbodový náskok 18:15, ale nedokázalo ho udržet, když stejně si počínal i polský výběr, který vedl pro změnu 22:20, a tak se rozhodovalo v dramatické koncovce, kterou Bełchatów dokázal přetavit po výhře 26:24 v druhý bod.

Západočeši vstupovali do třetí sady s vědomím, že musí set vyhrát, ale Bełchatów si šel za vítězstvím, když si postupně vypracoval náskok 13:7. Na to už nedokázalo Karlovarsko i přes velkou snahu a bojovnost reagovat a celkově třetí set prohrálo 15:25.

PGE Skra Bełchatów – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:18, 26:24, 25:15). Rozhodčí: Garcia (ESP), Juráček (SVK). Čas: 71 minut. První zápas: 2:3. Bełchatów: Klos, Kooy, Anatasijevic, Lomacz, Bienek, Lanza, libero Gruszczynski (stř. Janus, Mitic). Karlovarsko: Wier, Zajíček, Juhkami, Keemink, Sasak, Wiese, libero Pfeffer (stř. Lamanec, Kasan, Ihnát). Postup: Bełchatów.