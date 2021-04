„V šatně jsme si před utkáním řekli, že pokud chceme uspět, tak na Budějovice musíme vletět od samého začátku,“ vrací se k předzápasové taktice smečař Karlovarska Lukáš Vašina.

Podařilo se. Karlovy Vary rozehrály finálovou sérii velmi dobře, když se mohly opřít zejména o kvalitní servis. „Výborně nám zapodávali blokaři, především Vojta Patočka, který v každém setu na začátku udělal skvělou sérii pěti podání, a tím nás vlastně dostal na začátku každého setu do trháku,“ chválil si úspěšné podání svých spoluhráčů.

Karlovy Vary po zásluze vyhrály první set a k tomu posléze přidaly i výhru ve druhé sadě.

„Po vyhraném prvním setu z nás spadla taková ta deka, jak se říká, a víc jsme si věřili ve všem, jak v útoku, tak pak jsme si začali věřit i v obraně na síti a v poli,“ přiznává Vašina, že výhra v prvním setu jeho týmu hodně pomohla.

„Pořád jsme věděli, že Budějovice jsou velmi kvalitní soupeř, a pokud jsme chtěli utkání vyhrát, tak jsme je museli i nadále držet pod sebou,“ připomíná sílu volejbalistů Jihostroje.

Až ve třetím setu se na chvilku karlovarský stroj zadrhl, když si vybral menší krizi, kterou úspěšně zažehnal nahrávač Lukáš Ticháček, který vystřídal Wessela Keeminka, a Vary posléze dokázaly otočit vývoj ve svůj prospěch.

„Samozřejmě tomu taky napomohlo střídání Cirdy neboli Lukáše Ticháčka, který přišel do hřiště a pomohl nám celou hru uklidnit a velmi napomohl k výhře ve třetím setu,“ upozorňuje Vašina.

Lukáš Vašina, smečař VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Jsme strašně rádi, že jsme získali první zápas a první bod v téhle velmi těžké finálové sérii,“ culil se spokojeně Vašina, který si každý vítězný míč Varů nadmíru užíval.

Již dnes, tedy v pátek 9. dubna, čeká Karlovarsko druhá finálová bitva, která odstartuje ve sportovní hale v Českých Budějovicích v 18 hodin.

„Určitě budeme chtít bojovat o každý balon, každý centimetr hřiště, budeme se snažit soupeře co nejvíce potrápit. Všichni moc dobře víme, že soupeř v sezoně doma ještě neprohrál,“ varuje před domácí neporazitelností Vašina.

„Samozřejmě bychom jim tu první porážku chtěli uštědřit my, bude to strašně těžké utkání, protože je to finálová série,“ dobře ví karlovarský smečař.

Jihočeši se budou moci spolehnout na domácí prostředí, ve kterém jsou, stejně jako tomu je v podání Karlovarska, velmi silní.

„V Budějovicích to bude zase o něčem jiném, jelikož budou hrát doma, kde to velmi dobře znají,“ naráží Vašina na výhodu domácího prostředí, které hraje nejen v play-off důležitou roli.

„Budeme se snažit hrát co nejlépe, na plný výkon. Budeme chtít navázat na naši hru z prvního utkání a pokusíme se urvat druhý bod v sérii, i když to bude strašně těžké. Čeká nás další napínavý boj a fanoušci se opět mají na co těšit,“ přeje si závěrem Vašina.