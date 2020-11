Hozen do jámy lvové. Tak by se dalo definovat volejbalové vystoupení nahrávače Karlovarska Martina Kočky na palubovce Brna. Dvaadvacetiletý hráč totiž musel zastoupit podstatně zkušenějšího Lukáše Ticháčka, kapitána Varů.

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Jistá nervozita určitě panovala, ale nebylo to z důvodu, že bych se něčeho bál,“ přiznává karlovarský nahrávač. „Naopak těšil jsem se a chtěl jsem ze sebe vydat to nejlepší, pomoct celému týmu a co nejlépe zastoupit Cirdu,“ přidává Kočka, který dostál svému příjmení a na brněnské palubovce se pral jako kočka. Nakonec musel se svými spoluhráči skousnout premiérovou porážku v základní části UNIQA extraligy 2:3 na sety, navíc měla řádně hořkou příchuť, jelikož Varáci byli kousek od výhry.