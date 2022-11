„Přesně tak, zápasy v Lize mistrů vůbec nejsou jednoduché, ať fyzicky, nebo psychicky, o to víc jsme rádi, že se nám zatím v lize daří,“ poukazoval Ihnát na vložené středeční zápasy v rámci Champions League.

Karlovarsko dosáhlo na jedenáctou výhru, uspělo v Benátkách

A jinak tomu nebude ani tentokrát. V sobotu 26. listopadu nejprve vyzve Karlovarsko od 18.00 hodin v hale míčových sportů ve dvanáctém vystoupení v extralize Ostravu a poté přijde na pořad třetí díl Ligy mistrů, ve kterém se Karlovy Vary postaví ve středu 30. listopadu od 18.00 hodin opět v karlovarské míčovce belgickému Menenu.

Důležité tedy pro Karlovarsko bude se na třetí zápas mezi evropskou smetánkou vítězně naladit. A problém by to neměl být, jelikož Ostravě patří poslední příčka v extraligové tabulce, což pasuje výběr karlovarského kouče Jiřího Nováka do role favorita.

„Ostrava se setkávala s nějakými finančními problémy, ale dlouhodobě je o nich známo, že jsou to především mladí hráči, ale o to více bojovní,“ řekl k poznatkům o soupeři Ihnát, který několik sezon před příchodem do Varů oblékal dres právě ostravského klubu.

Srdnatý výkon Varů na skalp Trentina nestačil

„Ostrava je bojovný tým za každých okolností, proto nenecháme nic náhodě a do zápasu půjdeme naplno, chceme uspět. Polovinu základní části chceme uzavřít jako neporažený tým,“ prozradil šestadvacetiletý smečař cíl Karlovarska v první části extraligy.

Zálusk si pak Karlovarsko dělá také na první vítězství v Lize mistrů. „Menen je mužstvo naší výkonnostní kategorie, a proto bychom právě ve středu chtěli na naše konto připsat první body,“ přeje si Ihnát uspět i na mezinárodní scéně.

„I tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky na zápas, určitě to bude boj,“ láká závěrem fanoušky Varů do haly míčových sportů na třetí vystoupení Karlovarska v prestižní soutěži.