Velmi slušné výkony, čtvrté místo v nadhozu. Sen v podobě účasti na blížících se olympijských hrách se ale vybojovat nepodařilo. „Přesto nejsem zklamaný,“ hlásí chlapsky vzpěrač Kamil Kučera.

Na evropském šampionátu v Moskvě dokázal v super těžké váze nad 109 kilogramů porazit znovu i reprezentačního kolegu Jiřího Orsága. Ten měl sice zdravotní problémy, ale na to se historie ptát nebude, stejně jako tomu bylo v opačném gardu, tedy při předchozích zdravotních problémech Kučery.

V Rusku byla poslední možnost získat účast pod pěti kruhy. „Podle nějakých výpočtů mezi kolegy bych musel jít 239 v nadhozu, kdybych je dal, nebo něco více v trhu a pak relativně okolo 235 v nadhozu. Aby to dělalo rozdíl 19 kilogramů na dvojboj mezi mnou a Jirkou Orságem, potom bych na olympiádu možná jel,“ zamýšlí se Kučera nad tím, co k cestě do japonského Tokia chybělo.

V Rusku měl nahlášené základy 175 a 225 kilo. „S tím, že zvedneme na 180 a 230. Byl jsem hodně namotivovaný, tak že půjdu bez ohledu na to, jestli to dám, nebo ne,“ přibližuje rodák ze Sokolova.

V trhu musel úvodní pokus na 177 kilogramech opakovat. „Základ byl z mojí strany spíše hodně podceněný a pak se to pokus od pokusu zlepšovalo,“ popisuje Kučera.

Nakonec odešel z trhu s výkonem 182 kilogramů. „To už byl pokus hodný základu, takže jsem byl spíše naštvaný,“ prozrazuje.

Podobné to ale bylo v nadhozu. Tady začínal na 227 kilogramech, úspěšně. Ve druhém pokusu svůj výkon posunul na 233, třetí na 237 se nepovedl. „Chtěl jsem jít více. Bojoval jsem o účast na olympijských hrách, to znamená jít maxima bez ostychu, protože medaile z Evropy mě v té chvíli nezajímaly,“ líčí český reprezentant.

Ten se trochu pral s technikou. „Za to může moje váha, kterou jsem vytáhl na tréninkových 163 kilogramů, a musíte se naučit s takovou váhou pracovat. Takže rozhodně je zase práce na zbytek roku,“ poukazuje Kučera.

Během „Evropy“ bylo času minimum, přesto kousek „Ruska“ viděl. „Je to super země, jedna z mála, která mě mile překvapila. Moskva je obrovská, mají tam hodně levno a krásy na rozdávání. Je se tam opravdu na co koukat,“ pokyvuje.

Kamil Kučera stihl i oblíbenou destinaci, Rudé náměstí. „Říkal jsem si, kdybych se někdy dostal do Moskvy, tak tohle místo musím navštívit a říct si, byl jsem tam, stál jsem tam, viděl jsem tu krásu,“ říká.

Šestatřicetiletý vzpěrač přišel do styku také s širokou ruskou duší. „Lidé jsou tam velmi vstřícní. Když jsem stál po soutěži frontu v Mc Donaldu, ještě rozhicovaný, zpocený, přišel jeden místní a pořád volal dozadu číslo 25. Potom jsem pochopil, že to bylo na mě, viděl akreditaci na krku a chtěl mi pomoct, abych mohl jít a v klidu se najíst,“ přidává Kučera svůj zážitek.

Po příletu do Česka absolvoval PCR testy. „Počkám na výsledek, pak si dám jeden trénink a pojedu domů vyčistit hlavu, navštívit přátele a rodinu. Příští týden mě čeká ligová soutěž v Havířově, kde hostuji, a moc se tam těším. Lidé jsou tam prostě skvělí a mají mě rádi. Potom si dám pauzu 14 dnů, vypustím to z hlavy, a pokud olympiáda opravdu nevyjde, bude mě zajímat pouze mistrovství světa, abych tam doladil tu obrovskou sílu a posunul se zase o kus dál,“ předestírá své plány.

U obrazovek měl při svém vystoupení na mistrovství Evropy řadu fanoušků. „Těm patří velké poděkování, stejně jako rodině, hodně si toho vážím,“ vzkazuje na závěr.

Příprava? Nebezpečný covid i rekordních 355 kilo v dřepu

„Začala brzy v říjnu, mě položil již tolik skloňovaný covid. Měl jsem velké obavy, protože mám autoimunitní onemocnění, které se nedá vyléčit a je životu nebezpečné. Přestože je v ustáleném stavu, s covidem by to mohlo znamenat i to nejhorší. Neměl jsem vůbec lehký průběh a musel jsem si volat i záchranku. Naštěstí to dobře dopadlo, ale trvalo měsíc, než jsem vůbec začal něco dělat. Špatně se mi dýchalo, v listopadu jsem si dal ráno dřepy se 120 kily, to bylo vše, a večer jsem byl úplně vyčerpaný. V prosinci se to začalo zlepšovat a od ledna už jsem jel naplno. Tělesná hmotnost letěla vzhůru, ale i osobáky v nejrůznějších disciplínách. Na tréninku jsem mnohokrát trhl 180 a párkrát jsem si sáhl i na 190. V nadhozu jsem chodil stabilně 230. Nohy byly na tom nejlépe, 355 kg na dřep vzadu, to žádný český vzpěrač nepokořil. Ale před takovou soutěží, jako je ME, musíte mít alespoň dvě soutěže, ať už je to liga, nebo republika. Abyste se vyzávodili, samotný trénink je dobrý, ale soutěží dostáváte psychiku i rychlost. Můžete potom přemýšlet o tom, co zlepšit, abyste na Evropě byli v klidu,“ popisuje peripetie přípravy vzpěrač Kamil Kučera.