/ROZHOVOR/ Úřadující mistryně Evropy v maratonu Aleksandra Lisowská z Polska, britský šampion Paulos Surafel či nejrychlejší Čech Pražského půlmaratonu Patrik Vebr. Tyto a mnohé další hvězdy ozáří jubilejní 10. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, který se koná už 20. května.

Takový byl 9. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„Je úžasné, jakou cestu jsme už v Karlových Varech uběhli. Je to jedinečné město se skvělými lidmi, od prvního závodu v roce 2013 tady cítíme masivní podporu,“ neskrýval radost prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Jak vzpomíná na první ročník karlovarského půlmaratonu, jak dlouho trvá příprava na půlmaraton v podání organizátora, či jaké novinky RunCzech přichystal v rámci jubilejního desátého ročníku, který opanuje o víkendu Karlovy Vary? O tom jsme si s prezidentem RunCzech povídali.

Karlovarský půlmaraton oslaví letos desetileté jubileum, ale vraťme se zpět v čase, vzpomenete si, jaký byl první ročník?

Úžasný, nezapomenutelný. Karlovy Vary jsou jedinečné místo a RunCzech tu od samého začátku cítí úžasnou podporu. Hned po prvním setkání s primátorem Petrem Kulhánkem jsem věděl, že v Karlových Varech se vždy budeme cítit jako doma. Pořádat zde půlmaraton byla výborná myšlenka, lidé tu sport milují, každoročně tu závod všichni hodně prožívají, navíc pomáhá rozvoji města, regionu a dobročinným organizacím.

Když se řekne do Varů na půlmaraton, běžci si ihned vybaví kolonádu, po které vede závodní trasa, byl to také váš záměr?

Rozhodně! Karlovy Vary jsou známé tím, že hlavní lázeňskou promenádu lemují krásné kolonády. A tak jsem chtěl, aby i trať našeho půlmaratonu vedla unikátní lázeňskou kolonádou, která je pro Karlovy Vary typická. Běžci se dále mohou kochat pohledem nejen na světoznámé hotely Thermal a Pupp, ale i další zajímavá místa, díky kterým patří Karlovy Vary právem na seznam památek UNESCO.

Tisíce běžců pádily ulicemi, většina sobě pro radost

Postupem času závod v městě minerálních pramenů nabral na oblibě, což vás jako pořadatele, muselo zcela jistě potěšit…

Jsem hrozně šťastný. Vždy, když něco děláte naplno a má to úspěch, tak vás to těší. Vím, že to děláme dobře a hlavně srdcem. O všem myslím vypovídá, že Karlovy Vary jsou nejmenším městem na světě, které má pro závod pětihvězdičkový certifikát, což je největší možné ocenění od Evropské atletiky.

Navíc jste se museli během let také vypořádat se změnou trasy, kterou jste museli změnit kvůli uzavření Doubského mostu, jak náročné to tehdy pro vás bylo, přichystat novou trasu?

Nebyla to zase tak velká komplikace. Aktuální podoba trasy je ideální kombinací, při níž si běžci užijí kolonádu, a vlastně celé město.

V lázeňském městě se také několikrát představila světová půlmaratonská špička, což byl nejen pro fanoušky běhu velký svátek…

Už na první ročník se nám povedlo přivést velká jména světové atletiky. Vyhrál tehdy keňský šampion Wanjiru. A moc mě těší, že se nám stále daří do Karlových Varů přivádět velmi zajímavé běžce. I letos se ve startovní listině objeví super atleti. Například mistryně Evropy v maratonu z Mnichova Aleksandra Lisowská či bulharská národní rekordmanka v půlmaratonu i maratonu Militsa Mircheva. Mezi muži budou favority Khalid Choukoud, dvojnásobný nizozemský šampion v maratonu a Paulos Surafel, nejlepší evropský běžec na Maratonu Praha 2023.

V rámci vašeho projektu EuroHeroes vystřídala světovou špičku, ta evropská, kterou tradičně doplňují čeští zástupci…

Evropa bývala plná běžeckých idolů. Emil Zátopek, Paula Radcliffe, Stefano Baldini… Rádi bychom na to navázali a znovu v Evropě objevili hvězdy vytrvaleckých závodů. Chceme, aby evropští atleti více vynikali na celosvětové scéně, rádi bychom také vyzdvihli výborné regionální atlety a neméně důležité je, aby evropští běžci inspirovali fanoušky k pohybu a pomohli tak nové běžecké generaci. A na české běžce jsem moc hrdý. Snažíme se je co nejvíce podporovat. Letos jsme představili Český tým v rámci RunCzech Racing, který vede Eva Vrabcová Nývltová, která nedávno ukončila profesionální kariéru.

Půlmaraton ovládl Abraham Akopesha

Splnil tedy tento projekt vaše očekávání?

EuroHeros bohužel pozastavil covid, stejně jako některé naše závody, ale jinak stoprocentně. EuroHeroes byl Evropskou atletikou zvolen jako nejlepší projekt roku 2019. Tehdy se jeho závodů účastnilo více než 150 elitních evropských běžců, celkem už 105 204 závodníků, z nichž bylo 11 904 cizinců z devatenácti evropských zemí. Věříme, že s podporou Českého atletického svazu a Evropské atletiky bychom mohli dosáhnout několika cílů. Rádi bychom například, aby se tři nejlepší běžci v hodnocení EuroHeroes automaticky kvalifikovali na mistrovství Evropy v půlmaratonu 2025, které společně podporují RunCzech a European Athletics. Těmito závody zároveň významně podporujeme města, v nichž se jednotlivé akce konají. Krom Karlových Varů, se EuroHeroes týká Českých Budějovic, Olomouce a Ústí nad Labem.

Samozřejmě, musíte také spoléhat na vstřícnost nejen města Karlovy Vary, ale také Karlovarského kraje, kteří půlmaraton od samého začátku podporují…

Podporu máme skvělou. Chtěl bych tímto poděkovat zástupcům města i kraje. Bez nich by to nešlo. My zase městu na oplátku přinášíme skvělou reklamu a nemalé ekonomické benefity.

Můžete přiblížit, jak dlouho připravujete například půlmaraton ve Varech, kolik času vám to zabere?

Naší terminologií bych řekl, že je to běh na dlouhou trať. Příprava trvá přibližně šest měsíců. Jsme v týmu perfekcionisté, takže dbáme na každý detail. Chceme, aby se běžci cítili co nejpohodlněji, aby měli ten nejlepší servis, a to vyžaduje precizní přípravu. Vždycky je to nesmírně náročné, o to hezčí je pak vidět radost a spokojenost závodníků v cíli.

Půlmaraton v Karlových Varech vyhrál Pavlišta, ženám kralovala Homolková

Netroufnete si ještě v budoucnu stoupnout spolu s amatérskými běžci na startovní rošt?

Rád bych, až bude víc času. Ale jak už jsem říkal, já jsem tu hlavně od toho, aby si to mohli užívat všichni ostatní. Dle našeho hesla All Runners Are Beautiful je pro nás každý běžec krásný, úžasný a my mu chceme dát to nejlepší.

Teď čeká běžce desátý ročník, přichystali jste pro ně nějaké překvapení, na co se mohou těšit?

Letos poběží přes tři tisíce běžců, chceme probudit město k životu, k pohybu. Zvlášť v poslední době odborníci čím dál víc upozorňují na rostoucí obezitu, a to hlavně u dětí. Musíme to změnit a děti rozhýbat. To je nyní můj velký cíl!

Utkvěl vám v paměti za devět ročníků nějaký nejsilnější zážitek, na který rád vzpomenete?

Všechny ročníky byly jedinečné. Pokaždé mě něco překvapí.

Na co byste nejen běžce pozval na jubilejní desátý ročník?

Pár věcí už jsem zmínil. Díky projektu EuroHeros se v Karlových Varech představí výborní atleti, takže fanoušci mohou očekávat velké výkony. A ti, kteří nebudou moci dorazit osobně, mají šanci sledovat závod i díky streamovací platformě Pulse.tv. Ta je oficiálním partnerem živého vysílání pro celé portfolio RunCzech závodů v roce 2023. Diváci si v ní dokonce mohou přepínat kamery nebo chatovat. Rád bych také zdůraznil charitativní projekty, do kterých mohou všichni přispět. Jedním z nich je Running With Those That Can’t, jehož základním cílem je zvýšení viditelnosti a povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami a pomoc s jejich integrací do činností každodenního života.

