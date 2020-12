Paráda. Volejbalisté Karlovarska navázali na senzační výhru na palubovce Liberce v domácím prostředí, když v hale míčových sportů v rámci 6. kola UNIQA extraligy se na palubovce moc nezdrželi, přesně 64 minut, kdy nedali výběru zlínské Fatry žádnou šanci a dosáhli na pohodovou výhru 3:0 na sety, čímž si udrželi třetí příčku s dvoubodovou ztrátou na vedoucí České Budějovice.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Domácí nás tlačili na podání. Když už jsme se ubránili, tak jsme udělali spoustu nevynucených chyb,“ naráží trenér Zlína Přemysl Obdržálek na úspěšný servis Karlovarska, který jeho týmu dělal během zápasu nemalé problémy. Karlovarsko vstoupilo do utkání koncentrovaně a pouze třikrát během něj pustilo hosty do jednobodového vedení, ale to bylo vše, co Zlínu dovolilo.