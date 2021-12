V první čtvrtfinálové bitvě Českého poháru bez větších problémů před zraky svých fanoušků v hale míčových sportů nasměrovali své kroky po výhře 3:0 na sety nad Kocoury Příbram do Final Four. „Určitě jsme rádi za vítězství,“ pokyvoval spokojeně hlavou po vítězství trenér Karlových Varů Jiří Novák.

Volejbalisté Karlovarska vyhráli šestý duel v řadě

A nebylo divu. Příbram totiž dorazila do lázní, kde se duel odehrál, s nálepkou nevyzpytatelného týmu, když Karlovarsku přichystala před několika týdny první ztrátu v základní části extraligy. „V podstatě to byl zápas, který byl pro nás hodně důležitý,“ byl si vědom trenér Novák.

Obavy však byly tentokrát plané. Od úvodního setu šly Vary za vítězstvím. Úvodní sadu načali hráči Karlovarska velmi dobře, když profitovali nejen z úspěšného servisu, ale také bodového umu Adama Zajíčka, do stavu 7:2 zaznamenal čtyři body. Postupem času se sice dokázala Příbram domácím přiblížit na rozdíl dvou bodů, když snížila na 12:14, ale poté se opět rozjela varská mašina a byla z toho výhra 25:17.

POHÁR CEV: Kraljevo těžko kousalo v lázních evropskou stopku, dál jdou Vary

To druhý set načali lépe hosté, kteří šli do vedení 4:1, ale to jim dlouho nevydrželo, když Vary přidaly na obrátkách, dokázaly obrátil ukazatel skóre na 9:8 a posléze dovedly sadu do výhry 25:18. Pouze ve třetím setu Kocouři nepříjemně kousali, když nejprve dokázali smazat tříbodové manko za stavu 0:3 a 1:4 a nakonec šli do vedení 13:11 a poté 16:14.

Ale ani dvoubodový náskok hostům nestačil, když Karlovarsko zvládlo během závěru třetího setu srovnat na 17:17 a pak dotáhlo set do vítězství 25:21.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Euro Sitex Příbram 3:0 (25:17, 25:18, 25:21). Stav série: 1:0.

VK ČEZ Karlovarsko: Keemink, Vašina, Zajíček, Indra, Wiese, Patočka, libero Pfeffer (stř. Fišer, Kočka, Římal).

VK Euro Sitex Příbram: Böhm, Hobern, Johansen, Madaloz, Rosenbaum, Trojanowicz, libera Verasio, Peterka (stř. F. Ureš, Hulpach, J. Ureš).