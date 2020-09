Po dvou odehraných kolech se házenkářky Lázní Kynžvartu usadily v čele první ligy. Před rovněž stoprocentními Ivančicemi a Havlíčkovým Brodem jsou díky výrazně plusovému skóre 80:44.

O osudu sobotního zápasu v Jindřichově Hradci bylo rozhodnuto po prvním poločase. Fakticky již po zdrcujícím úvodu svěřenkyň Petera Sabadky, které vedly ve 12. minutě 10:2. Nakonec z toho byla výhra 44:27.

„Těžko se takový zápas hodnotí. Soupeřky byly tentokrát ve všem lepší. Měly velký tah na bránu, důraznou, až tvrdou obranu a neskutečně rychlou rozehrávku a protiútok. Hned od začátku si díky mnoha našim technickým chybám vytvořily velký náskok. My jejich protiútokům nedokázaly čelit, v útoku jsme chybovaly, ztrácely balony a kynžvartské hráčky naše chyby okamžitě trestaly rychlým útokem,“ hodnotila jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Nastoupit na domácí házenkářky pěkně od začátku bylo cílem Kynžvartu. „Soupeři to nebudou mít v Jindřichově Hradci lehké, dokladuje to případ Plzně z minulé sezony, která nakonec postoupila do interligy, ale na jihu Čech pouze remizovala. Proto jsme si to tak nastavovali, to se nám podařilo, prezentovali jsme se velmi pěkně a utkání dominovali,“ byl spokojen kouč Házené Kynžvart Peter Sabadka.

Jindřichův Hradec se dostal do hry až v průběhu druhého poločasu, kdy dokázal tak nějak držet vyrovnané skóre. „V poslední třetině utkání nám nevyšly některé úkoly, chtěl jsem do hry zapojit hráčky po zranění, ale tím nám vypadlo tempo hry. Soupeř tak výsledek alespoň kosmeticky upravil,“ líčí kynžvartský trenér.

Přílišnou vědu z toho ale nedělal. „Je to škoda, ale nebylo naším cílem nastřílet soupeři padesát branek, nebo ho nějakým způsobem dehonestovat. Zápas byl celkově zvládnutý podle našich cílů,“ říká Peter Sabadka.

V brance Kynžvartu se znovu ukázala mladičká Adéla Srpová, kterou zhruba od 37. minuty začalo střídat duo Žaklina Mirkovičová s Martinou Hrbkovou.

Nejlepší zakončovatelkou byla znovu Annamaria Patrnčiaková, která vstřelila 16 branek. „Její gólový příspěvek mohl být ještě větší, v závěru ale dostaly prostor mladší hráčky, ale ani u ní jsme se nehonili za góly,“ zopakoval kouč Kynžvartu.

Annamaria Patrnčiaková zatím naplňuje předpoklady, se kterými na západ Čech přišla. „Chtěl jsem ji zapojit do našeho systému, a stejně tak ho přizpůsobit jejím kvalitám, vytvořit jí prostor. Zatím je její výkon hlavně v ofenzivě velmi kvalitní, zejména z první vlny, kde je velmi silná, stejně jako ze standardních situací. Dominuje v přechodu, v protiútoku. Její aspekty, dynamika, rychlost, kvalita v zakončení, dělají soupeřkám problémy,“ odpozoroval Peter Sabadka.