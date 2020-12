Filipe, prozradíš nám, kdy jsi s florbalem začínal?

Začínal jsem v březnu 2017 s tím, že jsem to bral jako výplň času, postupem času jsem si tuto hru oblíbil a na podzim jsem začal hrát zápasy za tehdejší B-tým karlovarských hurikánů.

Jak ses tedy dostal do florbalového klubu v Karlových Varech?

Na tělocviku jsme občas florbal hráli a moc mě to bavilo. Jeden spolužák mi řekl, že ve varských hurikánech nabírají nové hráče. Kontaktoval jsem trenéry z mladších žáků a domluvil jsem si tréninky, abych si vyzkoušel hrát s kluky, kteří to hrají závodně, moc se mi to líbilo a baví mě to i nadále.

Jakou školu studuješ? A dá se studium s florbalem vůbec skloubit?

Studuji střední školu stavební v Karlových Varech, a pokud v hodinách dávám pozor, tak se to díky příznivým časům tréninku rozhodně skloubit dá. Záleží na každém, jak ke škole a k přípravě přistupuje.

Jaký je tvůj doposud největší florbalový zážitek?

Největší zážitek je každý vstřelený gól a vyhraný zápas. Kdybych měl vybrat jeden, bude to určitě můj první start za juniorku proti pražské Bohemce. Zápas, kde nám málokdo věřil, ale my jsme do zápasu nastoupili jako proti jakémukoliv jinému týmu, v zápase nás soupeř pořád dotahoval, jen je škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce a prohráli po nájezdech.

Jak vidíš svou florbalovou budoucnost a máš nějaké ambice ve své kariéře?

Rád bych se probojoval do základu juniorky a udělal si tady dobré jméno. Samozřejmě bych chtěl někdy si zahrát Superligu, ale uvidíme, kam mě osud dotáhne.

Prozradíš nám, co rád děláš ve svém volném čase?

Ve volném čase jsem rád mezi přáteli a s rodinou, rád cestuji, sleduji sporty, jako například hokej, americký fotbal, basketbal,a v létě rád chodím na golf.

Závěrečná otázka pro inspiraci. Čím nejúspěšněji zabíjíš volný čas v době pandemie koronaviru a přísných vládních opatření?

Nejvíce se věnuji škole, jelikož jsem v prvním ročníku a nerad bych, aby mi něco hned ze začátku uteklo. Dále plním plán, který nám naši trenéři posílají, k tomu si každý den přidám střelbu a techniku, aby až nám bude povoleno se vrátit na palubovku, abych neztratil kontrolu na míčku. Dále rád hraji hry s kluky z pražských týmů.