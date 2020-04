Dvojnásobná amatérská mistryně světa v terénním triatlonu Xterra z Plzně tráví čas se synem na Šumavě a v rámci možností sportuje.

„Užili jsme si tu týden krásného počasí. Kromě toho, že je zavřená škola, tak já pracuji ob týden. Jeden jsem mamka na plný úvazek a jeden zaměstnaná žena. Jinak se toho pro mě ani v této nelehké době zase tolik nemění. Jsem zvyklá sportovat sama, takže se zákazem družení a shlukování problém nemám,“ uvedla na facebooku triatlonová šampionka .

A popsala svůj program. „Abych zapojila a zabavila také syna, tak zatímco já běžím, on mě doprovází na kole. Společně jezdíme na cyklistické výlety, cvičíme a někdy jen tak zevlujeme na sluníčku. Prostě si to děláme pěkné a o lidi tady téměř nezavadíme,“ svěřila se multi-sportovkyně, která vedle plavání, běhu a cyklistiky zvládá také běh na lyžích a umí to i na skialpech.

Velikonočních svátky prožila Jindřiška na Šumavě ve společnosti manžela – lékaře, a své mamky.

„Mohla jsem si tak dát delší vytrvalostní výlet na biku,“ prozradila s tím, že největší otazník se stále vznáší nad možným startem závodní sezony. „Protože není jasné, kdy a zda vůbec se nějaké závody uskuteční, tak jsem zatím naskočila do pohodového, spíše vytrvalostního tréninku,“ napsala zkušená bojovnice.

Slovo „pohodový“ je však třeba brát s rezervou. (ks)