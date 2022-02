Stejně jako před pěti lety, se o to ve čtvrtfinále Poháru CEV postaralo francouzské Tours, které dokázalo porazit karlovarský výběr po domácí výhře 3:0 i v odvetném duelu v hale míčových sportů, kde slavilo výhru 3:1 na sety. Tours se následně mohlo radovat z postupu do semifinále Poháru CEV, ve kterém poměří své síly s polským Belchatówem.

Volejbalisté z Francie si na začátku úvodní sady vytvořili dvoubodový náskok, který však dokázalo Karlovarsko smazat, když vyrovnalo na 7:7. Posléze se Karlovy Vary ujaly poprvé vedení za stavu 10:9. Podruhé hráči z lázní soupeři odskočily bodově, tentokrát na tři body za stavu 18:15. Karlovarský výběr slibné vedení však neudržel a Tours dokázalo srovnat na 23:23. První sada se rozhodovala v dramatické koncovce, ve které Vary nevyužily výhodu tří setbolů, zatímco Tours svůj čtvrtý dokázalo zúročit a zvítězilo v napínavé bitvě 30:28.

I do druhého setu lépe vstoupili hosté, kteří si vytvořili dvoubodový náskok, ale Vary postupem času dokázaly po skvělém výkonu srovnat na 15:15. I druhá sada tak dospěla do dramatické koncovky, kterou opět urvalo Tours, které vyhrálo 25:23, čímž zpečetilo svůj postup do semifinále Poháru CEV.



Do třetího setu dali oba trenéři šanci hráčům z lavičky a zejména karlovarští hráči toho dokázali využít, když si vytvořili během hry pětibodový náskok 19:14, který přetavili ve vítězství 25:21. Do čtvrté sady naskočilo velmi dobře Tours, které si vybudovalo až pětibodový náskok, na který Karlovarsko dokázalo bodově odpovědět a srovnalo na 17:17. O osudu setu opět rozhodla vypjatá koncovka, kterou přetavilo v triumf Tours, které vyhrálo 26:28.



VK ČEZ Karlovarsko – Tours VB 1:3 (28:30, 23:25, 25:21, 26:28). Rozhodčí: Niewiarowska (Polsko), De Baar (Nizozemí). Diváci: 900. Čas: 123 minut. První utkání: 0:3. Postup: Tours.

Karlovarsko: Vašina, Wilson, Indra, Zajíček, Wiese, libero Pfeffer (stř. Ihnát, Římal, Kočka, Fišer, Patočka).

Tours Volley Ball: Derouillon, Graciano, Leandro, Pelvet, Tillie, libero Perry (stř. Chauvin, Bruckert, Toledo, Terjomenko, Palonsky, Čorić).