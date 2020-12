Další náročnou zastávku mají před sebou čeští reprezentanti v běhu na lyžích tento víkend, tedy v sobotu 12. a neděli 13. prosince, ve švýcarském Davosu, kde se uskuteční druhý díl Světového poháru, v němž budou bojovat o další cenné body do celkového pořadí.

Český tým se do švýcarského města, ležícího ve výšce 1 560 metrů nad mořem, přesunul přímo z dějiště prvního závodu Světového poháru ve finské Ruce.

„Letošní rok je plný změn, takže po zrušení říjnového kempu v Livignu jsme se rozhodli využít časového okna, které vzniklo zrušením závodu v Lillehammeru, a přesunuli jsme se do Davosu dřív,“ přibližuje přesun z Finska do Švýcarska trenér mužské reprezentace Vasil Husák. Po přesunu do Davosu byla pro reprezentanty největší překážkou nadmořská výška. „V prvních dnech byla na závodnících ta nadmořská výška znát, ale nyní už se to každý den zlepšuje,“ pochvaluje si rychlou adaptaci svých svěřenců na podmínky v Davosu reprezentační kouč.

Ve druhém podniku Světového poháru čeká jeho svěřence do značné míry specifická trať. „Po startu se přibližně 2,5 kilometru stoupá na otočku, ze které se pak přechází do sjezdů, v nichž si ale závodníci také neodpočinou, protože jsou poměrně náročné,“ upozorňuje na náročnost tratě Husák. Česká reprezentace si navíc užívá v Davosu výborné klimatické podmínky. „Leží tu přes metr sněhu, napadl prašan a můžeme využívat tuhé vosky. To jsme dlouho nezažili,“ přiznává s úsměvem Husák.

Zdroj: Foto: Czech Ski & Snowboard

Také ve Švýcarsku samozřejmě platí přísná protiepidemická opatření. V uplynulých dnech byly zavřeny posilovny, proto reprezentanti cvičí venku na sněhu, ve všech prostorech je nezbytná rouška a ve středu musely reprezentační týmy absolvovat koronavirové testy, po kterých se teprve mohly akreditovat do závodu.

Na startovních listinách Davos Nordic tentokrát nebudou figurovat žádní Skandinávci. Nejbližších závodů Světového poháru se totiž nezúčastní reprezentace Norska, Švédska a Finska.

„Skandinávci nás v tom tak trochu nechali,“ krčí rameny Husák. „Na jednáních před sezonou se přitom právě oni zasazovali o to, aby sezona proběhla v podobě, v jaké začala. A nyní z toho sami vycouvali,“ připomíná český kouč.

Na ambicích jeho svěřenců se ale kvůli tomu nic nemění. „Budou tu Švýcaři, Rusové a další země, které mají obrovskou sílu. Právě Norům se přitom až na výjimky loňský závod v Davosu nepovedl, takže i bez nich bude ta konkurence velmi kvalitní,“ dodává závěrem Vasil Husák.

Program závodů Davos Nordic otevřou sobotní sprinty volně, ve kterých budou Česko reprezentovat Petra Nováková, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Michal Novák, Luděk Šeller, Jan Pechoušek a Tomáš Kalivoda.

V neděli se uskuteční distanční závody na 15 a 10 kilometrů volnou technikou. Do nich zasáhnou Kateřina Razýmová, Petra Nováková, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová, Michal Novák, Petr Knop, Adam Fellner a Tomáš Kalivoda.