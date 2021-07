„Do Prachatic jsem jela s cílem užít si závod a atmosféru takhle velkého závodu, protože jsem na tak velkém závodě nikdy nestartovala. Jelikož to pro mě byl teprve druhý závod, na těchto distancích o umístění jsem popravdě vůbec nepřemýšlela,“ vracela se k předstartovnímu cíli Hanka Odlová, triatlonistka Kilpi Kome klubu.

Jenže realita byla zcela jiná. Odlová podala během závodu parádní výkon a po zásluze ovládla kategorii žen 25–29 let. V celkovém pořadí amatérek pak skončila na skvělém druhém místě, když za sebou nechala i některé profesionálky. Tím si zajistila start na mistrovství světa.

„To, že budu startovat na MS, jsem vstřebávala hodně dlouho a nemohla tomu uvěřit,“ přiznává Hanka Odlová, že dlouho po závodě stále nemohla uvěřit, že se v prosinci podívá na svátek terénního triatlonu XTERRA.

„Je to pro mě velká čest,“ říká s úsměvem a přidává: „Hrozně se těším, ale zároveň mám velký strach a respekt. Nyní to pro mě znamená, že musím začít pořádně trénovat, abych předvedla co nejlepší výsledek a závod dokončila s pocitem, že jsem do toho dala všechno,“ připomíná nejdecká triatlonistka, že ji teď čeká pořádně nabitý tréninkový dril.

Nejdecká triatlonistka dominovala v závodě v terénním triatlonu XTERRA, ve kterém si zajistila účast na mistrovství světa.Zdroj: Pavel Praský

Vraťme se však k Prachaticím, kde čekalo triatlonisty 1,5 km plavání v Křišťánovickém rybníce. „Plavecké části se vždy obávám, jelikož jsem špatný plavec, ale překvapivě se mi plavalo asi nejlépe v životě. Díky startu na vlny jsem si od začátku plavala v klidu svoje tempíčko, na pohodu, bez žádných facek a kopanců,“ vrací se k sekci plavání Odlová.

Po výlezu z vody a naskočení na horské kolo museli zdolat náročnou terénní trať o délce 33 km, která byla prošpikována velice náročnými výjezdy a prudkými lesními sjezdy.

„Kolo jsem si užila od začátku do konce, náročnější terén mi sedí. Do kopců jsem jela v klidu, jelikož jsem se obávala běhu v tom šíleném vedru, sjezdy v single tracích naopak pouštím a užívám si to. Celá trasa byla parádní,“ chválila si výkon na MTB.

Závodníci na kole dojeli až do centra Prachatic, kde se vydali v úmorném vedru na 10 km běhu. Pořadatelé závodníky opět nešetřili a trať namotali v nově vzniklém místním trail parku.

Triatlonisté tak museli zdolávat prudké výběhy a seběhy plné klopených zatáček, kořenů, potoků a dalších přírodních nástrah.

Prachatická XTERRA opět ukázala, že do série Světového poháru patří právem a nabízí jednu z nejhezčích tratí. „Běh byl stoprocentně kvůli vedru nejnáročnější. Začátek po rozpáleném asfaltu byl za trest. V lese a stínu se postupně začínám dostávat do tempa a celou dobu přemlouvám sama sebe, abych běžela rychleji,“ bilancuje Odlová bežeckou část.