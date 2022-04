„Pro nás to byl dárek k výročí pětadvacátému založení klubu,“ připomněl významný milník v historii klubu, který letos hurricani slaví. Hurricani totiž dokázali v rozhodujícím finále, které se odehrálo na palubovce Bulldogs Brno zvítězit po samostatných nájezdech 6:5. „Já utkání sledoval sice doma, ale pořádně jsem si ho užíval,“ prozradil Truhlář.

Ve druhé třetině sice brněnský Grlický hattrickem dokázal srovnat na 3:3, ale vedení navrátil Varům Klápa, který taktéž zkompletoval hattrick. „Vsadili jsme na naše klíčové hráče, a to se vyplatilo,“ narážel na karlovarské duo Klápa, Strachota, které se postaralo o všech pět branek hurricánů. „Bohužel ve třetí třetině dokázal soupeř při power-play srovnat na 5:5 a posléze šlo utkání do prodloužení, ve kterém však branka nepadla,“ poukazoval Truhlář.

Hurricani přichystali Brnu šok a v sérii šli do vedení

Duel se tak nasměroval do samostatných nájezdů, které dokázaly Karlovy Vary přetavit v důležité vítězství, když hrdinou rozstřelu byl brankář Varů Václav Zavadil, který zneškodnil čtyři z celkových pěti nájezdů brněnských hráčů.

„V brance čaroval Venca Zavadil, který pustil za svá záda pouze první nájezd, zbylé čtyři pak zneškodnil. K tomu vítězný nájezd proměnil Ondřej Vašíček,“ připomenul důležité okamžiky Truhlář. Hurricani tak vyhráli sérii 3:2 a po zásluze dosáhli nejen na vítěznou trofej 1.ligy, ale také postup do Livesport Superligy. Varský klub však nezapomněl ani na své fanoušky. „Neskutečně nás podporovali během celé sezony, a my jim za to budeme chtít s hráči poděkovat, když pro ně chystáme setkání s hráči,“ dodal závěrem Truhlář.

Bulldogs Brno - FB Hurrican Karlovy Vary 5:6 sn (0:2, 3:2, 2:1 - 0:0). Branky: 30. , 35. a 36. Grlický, 52. Vojtíšek, 59. Mráz - 11. , 40. a 43. Klápa, 15. a 33. Strachota, rozhodující nájezd Vašíček. Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:2. Diváci: 748. Konečný stav série: 2:3.