Květen se totiž pravidelně stává měsícem oceňování nejlepších volejbalistů, volejbalistek, trenérů a rozhodčích za uplynulou sezonu. V loňském roce se anketa z důvodů nedohrání soutěží nekonala, ale v letošním roce, kdy český volejbal slaví 100 let své existence, ty nejlepší známe.

Volejbalista

Jan Hadrava

Volejbalistka

Michaela Mlejnková

Nejlepší hráč extraligy

Patrik Indra

Nejlepší hráčka extraligy

Veronika Trnková

Trenér družstva mužů

Jiří Novák

Trenér družstva žen

Libor Gálík

Beachvolejbalový pár mužů

Perušič – Schweiner

Beachvolejbalový pár žen

Hermannová – Sluková

Rozhodčí

Vlastimil Kovář mladší

Cena za celoživotní dílo

Miroslav Nekola

Cena fair play

Volejbal Červený Kostelec

Českému volejbalu se stalo ctí, že slavnostní galavečer přivítala historická budova Senátu Parlamentu České republiky za účasti jeho předsedy Miloše Vystrčila.

A zářily na něm i barvy Karlovarska. V kategorii trenér družstva mužů totiž slavil triumf trenér Karlovarska a současně trenér české reprezentace Jiří Novák, který na západě Čech v sedmileté historii klubu získal již druhý mistrovský titul.

„Nicméně si myslím, že letošní ročník byl specifický. Já jsem říkal, že letos nevyhrála euforie, ale umění,“ říkal při přebírání ceny pro nejlepšího trenéra karlovarský kormidelník Jiří Novák.

Další úspěch přidal do výkladní skříně Karlovarska univerzál Patrik Indra, který se po příchodu z Liberce stal lídrem týmu z města minerálních pramenů, a po zásluze se tak stal hráčem extraligy.

Navíc se v celoročním hlasování divácké ankety o nejlepší sestavu mužů v UNIQA extralize probojovali do all stars týmu hned tři zástupci VK ČEZ Karlovarsko, a to smečař Lukasz Wiese, univerzál Patrik Indra a libero Daniel Pfeffer.