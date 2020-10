Jaké možnosti tréninku máte v posledních týdnech?

Máme to stejné jako všichni ostatní. Teď je těžké něco dělat, když nevíme, kdy přesně co nastane. Nevíme, kdy začneme hrát, nedá se připravovat na konkrétní termín. Trénovali jsme venku, na atletickém oválu. Můžeme teď samozřejmě víc posilovat, což se nám bude do sezony hodit, ale nemůžeme dělat pět dní fyzičku. V rámci přípravy využíváme aspoň halu v Německu.

Co vás v současném omezeném režimu trápí nejvíc?

Trápí nás, že nemůžeme být ve své hale. Ale nejhorší je, že nevíme, co bude, kdy začneme trénovat, kdy zase budeme hrát, kdy začne liga, kdy Liga mistrů… a nevíme ani to, v jakých formátech se ty soutěže budou hrát.

Máte teď vůbec nějakou jistotu?

Hráči mají jedinou jistotu v tom, že po pěti dnech tréninku dostanou volný víkend. A můžou se třeba podívat za rodiči, což by v běžné sezoně nemohli.

Jak dlouho se dá v takových podmínkách vydržet, aby se tým vrátil na hřiště jako konkurenceschopný?

Nemyslím, že je to udržitelné dlouhodobě, to se dá tak týden, dva. My teď máme vidinu prvního zápasu v Lize mistrů a řekl bych, že do tohoto termínu by se to dalo vydržet, to je tak hraniční datum.

Do Ligy mistrů má Karlovarsko vstoupit 17. listopadu ve Friedrichshafenu. Máte připravený záložní plán, kdyby vám situace neumožnila zápas odehrát?

Žádný plán nemáme, my o tom nerozhodujeme. Ale může se stát, že se to rozhodnutím vlády náhle otevře a pod nějakou podmínkou se začne trénovat nebo hrát. A to je také problém, protože kvůli tomu se musíme stále udržovat v nějakém zápasovém módu, i když nemůžeme trénovat ve své hale.

Jaký program jste mužstvu připravil na poslední říjnový týden?

Stejný jako dosud: tréninky v hale v Bavorsku a fyzická kondice. A budeme doufat, že pod podmínkou nějakých testů nás brzy nechají trénovat a hrát.

Tomáš Klement