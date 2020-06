Atletická sezona byla v rámci projektu Českého atletického svazu Spolu na startu oficiálně zahájena, a to v jeden den, přesněji 1. června, hned na 173 stadionech napříč celou Českou republikou.

Do projektu se zapojil i karlovarský Triatlet, který uspořádal klubové závody na městském atletickém stadionu v Tuhnicích. Do projektu se tak zapojilo úctyhodných 153 atletů v barvách Triatletu v kategoriích od minipřípravky až po ženy. Restart české atletiky byl rozdělen v podání Triatletu do dvou soutěžních bloků, kdy dopoledne si na své přišlo žactvo, dorost, junioři, muži a ženy a odpoledne pak bylo rezervováno atletické minipřípravce karlovarského klubu. Celkem se pak závodilo v šesti disciplínách, a to 60 m, 300 m, 600 m, skoku vysokém, kouli a hodu kriketovým míčkem, které čítaly celkem 264 startů.