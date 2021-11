„Ještě nikdy jsem extraligu nevyhrál, to byl jeden z důvodů mého návratu. Chci se o to pokusit s Chebem,“ řekl David Reitšpies.

Společně s ním nastupují odchovanec klubu Antonín Gavlas a obranář Stanislav Kučera.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl opustit Německo?

Těch faktorů, které hrály pro návrat do Česka, bylo víc. Tím největším byl samozřejmě covid, kvůli němuž jsme v Německu za poslední dvě sezony odehráli jen pár zápasů. Nebylo to pro mě jednoduché období.

A proč padla vaše volba právě na Cheb?

Ještě nikdy se mi nepodařilo získat extraligový titul. To byla další motivace, chci se o to letos pokusit.

Jak s odstupem času berete angažmá ve druhé bundeslize?

Především to byla obrovská zkušenost. Na zápasy chodilo hodně diváků, takže jsem se naučil hrát před velkým počtem lidí. Spadla ze mě nervozita z nich, to by mně mělo pomoct do důležitých zápasů. Navíc jsem sehrál spoustu kvalitních zápasů s výbornými hráči. Myslím tedy, že jsem se i herně zlepšil.

Jak by vyznělo porovnání české extraligy s německou druhou bundesligou?

Musím říct, že letos je extraliga silnější, než bývala. Úroveň šla nahoru, takže bych řekl, že vršek, který hraju já, je srovnatelný s druhou bundesligou. Ale ještě před pár lety by to bylo neporovnatelné, soutěže v Německu byly kvalitnější.

V extralize máte na kontě jedinou porážku, vy osobně i Cheb jako tým. Jak hodnotíte úvod sezony?

Zatím jsme nadmíru spokojení, až na ten jediný prohraný zápas na El Niňu. Ale musíme vyzdvihnout kvalitu soupeře, Jirka Vráblík udělal dva body, byl suverénní. Teď čtvrteční zápas v Havlíčkově Brodě bude taková třešnička na dortu v první půlce sezony. Uvidíme, jak na tom jsme.

Už jste zmínil vaši touhu po titulu. Je to i cíl Chebu?

Určitě ano, takhle jsme si to vysnili před sezonou. Manažerovi se povedlo dát dohromady kvalitní tým, abychom měli šanci. Doufám, že se nám to povede. Primární cíl je semifinále, ne-li finále. Potom zkusíme zabojovat o titul.

Naposledy jste porazili doma hladce Hradec Králové…

Tak trochu jsme tušili, že soupeř nastoupí bez zkušeného Marka Kláska, což je jejich stabilní hráč. Ale i Crha a Buben jsou dost kvalitní, ale nám se zápas celkem povedl. Jsem rád, že jsme mohli pošetřit síly na čtvrteční utkání v Havlíčkově Brodě, který má taky jednu prohru.

To bude souboj o první místo, co povede k úspěchu?

Taktika je základ, se všemi z týmu soupeře se známe, hrajeme proti sobě dlouho. Klíčové bude, abychom se správně připravili. Trénovali jsme jednotlivé varianty a doufám, že to bude na soupeře platit.

Jak se vám hraje v chebském domácím prostředí?

Hrajeme v Kulturním domě Svoboda. Jsou to moderní prostory, kde se konají i koncerty a další společenské akce. Ale i pro stolní tenis je to důstojné prostředí, jsem spokojený. Teď ještě věřím, že začnou víc chodit diváci. Zatím si na extraligu zvykají, ale tak to v úvodu soutěže bývá. Na Karlovarsku se jinde takhle vysoko nehraje, mohli by přijíždět lidé i z větší dálky.