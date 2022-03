„Proti specialistovi do obrany zahrál skvěle, agresivně, přesně tak, jak po něm chci,“ pochválil vedoucí chebského družstva Petr Gavlas nejmladšího z trojice.

Základ úspěchu položil hned v první dvouhře čerstvý mistr republiky David Reitšpies, jenž porazil zkušeného Martina Olejníka.

„David hrál po triumfu na mistrovství republiky v ohromné euforii, byl hodně jistý,“ pokračoval šéf chebského klubu.

Druhý bod přidal jeho mladší bratr Antonín, který porazil jedničku soupeře Martina Koblížka.

„Ten si minule troufal na Davida Reitšpiese, takže se dá říct, že nám vyšla i sestava,“ pousmál se Petr Gavlas, který byl s relativně hladkým průběhem utkání spokojený.

Fotbalistky Slavie propadly i u posledních Brňan, potřetí v řadě padly

„Takhle jednoznačné jsem to nečekal, protože v lednu jsme se tady s KT Praha pořádně nadřeli. Skoro všechno se rozhodovalo až v koncovkách, odvraceli jsme i nějaké mečboly,“ připomněl Gavlas vítězství 3:1, stejným poměrem vyhrál Cheb na podzim i v Praze.

Ale zároveň brzdil přílišný optimismus, vyhráno podle něho ještě ani zdaleka není. Dnešní odveta začíná na stolech KT Praha od 18.00.

„Může to být zase úplně jiný zápas, mám z KT Praha respekt a nejen proto, že nás loni v play-off vyřadili. Skvěle jim tehdy zahrál Olejník proti bráchovi,“ varoval Petr Gavlas. „Možná zase malinko zamíchají sestavou. Ale my nic měnit nebudeme,“ dodal s tím, že to bude tuhý boj.

„Jsou to velcí bojovníci, určitě jen tak nesloží zbraně,“ doplnil šéf chebských stolních tenistů, kterému se v této sezoně povedlo poskládat velmi silný tým.

Jsem v sedmém nebi, hlásil mistr mezi stolními tenisty Reitšpies

Cheb vyhrál základní část extraligy a teď rázně vkročil do play-off, ale cesta k vysněnému boji o titul, který na západě Čech ještě nikdy neslavili, i když ve finále už jednou byli, bude trnitá.

Kam dokráčí lídr tabulky?

1. čtvrtfinále

SKST Cheb – KT Praha 3:0

Reitšpies – Olejník 3:0 (3,2,10), A. Gavlas – Koblížek 3:0 (4,6,9), Kučera – Pavelka 3:1 (-6,9,8,6)

Odveta se hraje dnes od 18 hodin na stolech KT Praha.

Pokud vyhrají domácí, rozhodne třetí zápas v Chebu, který by byl v neděli od 16.00

Další dvojice: HB Ostrov Havl. Brod – Liberec 3:1 (odveta dnes od 18.00 v Liberci).

El Niňo Praha – TTC Ostrava

(1. utkání v nedělí od 17.00)

TJ Ostrava KST – SKST Havířov (1. utkání v pondělí od 18.00)