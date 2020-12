V Drážďanech se v neděli stejně jako při sobotním sprintu závodilo na 650 metrů dlouhém okruhu, který pořadatelé postavili v centru města na břehu Labe. Každá dvojice ho v rámci jedné jízdy absolvovala dvanáctkrát, po každém okruhu se přitom závodníci vystřídali – každý tak jel šest kol.

Trenéři české reprezentace nominovali do team sprintu čtyři dvojice, dvě do závodu mužů – Jan Pechoušek, Michal Novák, Tomáš Kalivoda, Luděk Šeller, dvě do závodu žen – Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Nováková, Petra Hynčicová.

Nejprve se v mrazivém předvánočním dopoledni postavily na start ženy. Oba české týmy se přitom setkaly v semifinále II. Po většinu závodu se držely v kontaktu s postupovými pozicemi na třetím až šestém místě.

V závěrečných kolech se v čele oddělily favorizované Američanky a spolu s nimi ujela česká dvojice Janatová, Beranová, která si s výrazným náskokem zajistila postup do finále. Tandem Hynčicová, Nováková finišoval na pátém místě a v celkovém pořadí mu patří 13. příčka.

Ve finále se Kateřina Janatová i Tereza Beranová držely na předních pozicích, ze kterých dokázaly zasáhnout do boje o nejvyšší příčky.

V závěrečném okruhu se pak Tereza Beranová rvala až do posledních metrů o čtvrté místo, to ale Češkám těsně uniklo. Od medaile je dělily pouhé dvě vteřiny.

„Od nás to byl skvělý výkon. Když se člověk podívá na jména, proti kterým jsme jely, tak soupeřky byly mnohem zkušenější a pro nás je dobré, že jsme s nimi dokázaly držet tempo. A je pro nás velice motivující, že jsme zůstaly jen pár vteřin od medaile,“ poukazovala Kateřina Janatová.

„Předvedla jsem všechno, na co v tuto chvíli mám. Byl to můj strop, tak jsem ráda, že je jenom dvě vteřiny od medaile,“ doplnila ji v cíli Tereza Beranová.

Také v závodě mužů se potkaly obě české dvojice ve stejném semifinále. Při něm se startovní pole rozdělilo po úvodních kolech na dvě poloviny. V kontaktu s tou první se držel tandem Kalivoda – Šeller, do druhé se naopak po smolném pádu Jana Pechouška dostala druhá česká dvojice. Dvojice Kalivoda – Šeller pak doběhla na pátém místě, výsledný čas jí ale stačil na postup do finále z pozice lucky looser. Tým Pechoušek, Novák pak finišoval šestý a v konečném pořadí mu patří 14. místo.

Ve finále se pak dvojice Kalivoda, Šeller držela ve druhé polovině startovního pole a šetřila síly do závěru. V čele si pak vytvořila malý náskok trojice favoritů. Čeští reprezentanti dojeli do cíle na osmé pozici, se ztrátou 10 vteřin na vítěze.

„S výkonem jsme spokojení nejen ve finále, ale hlavně v semifinále, které bylo velmi rychlé, protože ostatní týmy chtěly postoupit na čas. Podařilo se nám je udržet a díky tomu jsme postoupili do finále. Tam to mohlo být mírně lepší, ale dvakrát jsme ztratili trochu času na předávce,“ přemítal v cíli Luděk Šeller.

„Pro mě to byl první team sprint, tak jsem neměl zkušenosti s tím, jak se na předávkách pohybovat. Ale právě i tím, že to byla moje premiéra, tak je osmé místo fantastické,“ pochvaloval si Tomáš Kalivoda.

Světový pohár, team sprint, Drážďany

Muži: 1. Rusko I (Bolšunov – Retivykh), 2. Francie I (Jouve – Chanavat), 3. Itálie I (De Fabiani – Pellegrino) … 8. Česko II (Kalivoda – Šeller), 14. Česko I (Pechoušek – Novák).

Ženy: 1. Švýcarsko I (Van Der Graaffová – Faehndrichová), 2. Rusko I (Stupaková – Něprjajevová), 3. Slovinsko (Urevcová – Lampičová) … 5. Česko I (Janatová – Beranová), 13. Česko II (Nováková – Hynčicová).