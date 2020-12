Svými výsledky ohromili v kvalifikaci zejména první Kateřina Janatová, sedmá Tereza Beranová a reprezentant do 23 let Ondřej Černý, který zaskočil řadu favoritů druhým místem.

Kateřina Janatová pak ve svém čtvrtfinále obsadila druhé místo, když ji porazila jen Američanka Jessie Digginsová, vítězka sprintu z Davosu. Ve stejné jízdě finišovala na šestém místě Petra Nováková, pro kterou to znamenalo konečnou 28. příčku.

V semifinále se pak Janatová rvala až do posledních metrů o postup. Nakonec obsadila pátou příčku, i čtvrtá závodnice přitom postoupila do finále jako lucky looser. V konečném pořadí patří Kateřině Janatové 9. místo. Poprvé v životě tak dosáhla na TOP 10.

„Jsem moc spokojená! Pro mé sebevědomí a moje pocity znamená hodně už jen to, že jsem vyhrála kvalifikaci. Ještě nikdy jsem nebyla v semifinále, už vůbec jsem nebyla v top ten. Pro mě je to skvělý start do sezony a doufám, že se to bude stejně jako každý rok ještě stupňovat,“ prozradila v cíli s úsměvem Kateřina Janatová.

Do semifinále se poprvé v životě probojovala také Tereza Beranová, která nakonec dojela ve svém semifinále poslední a patří jí konečné 11. místo. Spokojená byla v cíli i Petra Hynčicová, která poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále. V Drážďanech si připsala celkové 24. místo.

V závodě mužů šokoval všechny přítomné Ondřej Černý, kterého po druhém místě v kvalifikaci i místní moderátor označil za největší překvapení závodu. Ve svém čtvrtfinále pak dlouho vedl, snažil se vláček závodníků brzdit a šetřit síly, ve finiši jej ale předstihla čtveřice soupeřů. V Drážďanech si tedy připsal konečné 21. místo.

„Kvalifikace byla neskutečná, o tom jsem ani nesnil. Čtvrtfinále mě trochu mrzí, ale bohužel už jsem ve finiši neměl síly. Ale celkově jsem s výsledkem spokojený. Je to pro mě teprve čtvrtý svěťák a povedlo se mi výsledkově zlepšit,“ ohlédl se za prvním soutěžním dnem Ondřej Černý.

Čtvrtý skončil ve své čtvrtfinálové jízdě Michal Novák, který obsadil konečnou 20. příčku. „Úplně spokojený být nemůžu, už v kvalifikaci mi to moc nevyšlo. Málem jsem v ní spadl, tak jsem měl trochu štěstí, že se mi podařilo postoupit. Nějak se ale ve skatu nemůžu srovnat a mám pocit, že i když dokážu zrychlit ve finiši, tak na trati tu rychlost nemám,“vysvětlovala v cíli mužská jednička Michal Novák.

Na postup do semifinále nedosáhl ani Jan Pechoušek, který finišoval ve svém čtvrtfinále jako pátý a ve výsledkové listině mu patří 23. místo, a Luděk Šeller skončil na 24. místě.

Světový pohár, sprint, Drážďany

Muži: 1. Federico Pellegrino (It.), 2. Andrew Young (V.Brit), 3. Gleb Retivykh (Rus.) … 20. Michal Novák, 21. Ondřej Černý, 23. Jan Pechoušek, 24. Luděk Šeller.

Ženy: 1. Nadine Faehndrichová (Švýc.), 2. Caldwell Hamilton (USA), 3 Anamarija Lampičová (Slov.) … 9. Kateřina Janatová, 11. Tereza Beranová, 24. Petra Hynčicová, 28. Petra Nováková, 31. Zuzana Holíková.