A návrat to byl povedený, karlovarští volejbalisté dokázali porazit českobudějovický Jihostroj 3:1 na sety a jako bonus se vyšvihli zpět na volejbalový trůn základní části.

„Můj návrat na herní soupisku byl plánovaný přesně na uplynulý víkend,“ prozrazuje k návratu na extraligovou palubovku kapitán Lukáš Ticháček, který si přebral zpět kapitánskou pásku, již mu za dobu jeho nepřítomnosti vzorně opečovával mladíček Lukáš Vašina.

Proti Jihostroji se objevil Ticháček na palubovce po několikatýdenní pauze. „O návratu do základní sestavy se zatím nebudeme bavit. Celá rehabilitace, stejně jako i zapojení do tréninku, probíhá dobře, tak jak jsme předpokládali,“ pochvaluje si Ticháček, že jde vše podle plánu. Při návratu tak mohl slavit hned tři vítězství, a to nejen svůj návrat, ale také cenný skalp jednoho z nejlepších týmů extraligy a také návrat na první místo v tabulce.

„Zápas s Jihostrojem je jen jeden z mnoha těžkých zápasů základní části sezóny. Určitě máme radost z tohoto vítězství, ale nepřeceňujeme ho,“ krotil Ticháček vítěznou euforii před dalšími náročnými bitvami, které Karlovarsko v rámci základní části čekají.

Povedený víkend pak zakončili hráči ze západu Čech povinnou výhrou v Příbrami, která se však nerodila i přes jednoznačnou výhru 3:0 na sety vůbec lehce, když mladíci v barvách soupeře lídru tabulky několikrát zle zatopili. „Do Příbrami jsme jeli pro tři body a ty jsme také přivezli,“ připomíná předzápasový cíl Ticháček, který se v utkání posunul do základní šestky.

„Samotný zápas nestál za nic, ale tak to prostě bývá. Já jsem rád, že jsem dostal možnost si zahrát celý zápas po dlouhé pauze způsobené zraněním,“ přidává kapitán Varů pohled na utkání, ve kterém tak jeho tým dosáhl na druhou víkendovou výhru.

Další náročnou šichtu má Karlovarsko před sebou, když se tento týden střetne hned dvakrát s výběrem pražských Lvů, kteří se prozatím drží v tabulce na páté pozici s desetibodovým mankem na Karlovy Vary.

„Ve třetím víkendovém dvojzápase budeme chtít urvat maximální počet bodů. Bude to velice náročné, Lvi mají dobrý tým, který chce v této sezóně uspět,“ upozorňuje na sílu soupeře Ticháček.

„Já doufám, že i tento víkend zvládneme a udržíme postavení v tabulce,“ přeje si třetí šestibodový zisk z víkendových bitev šéf karlovarské kabiny.