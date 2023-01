Dobrá práce. Vary udělaly za Ligou mistrů vítěznou tečku

Soutěž se pro Samuela vyvíjela skvěle, vyhrál kvalifikaci, a tak do finálových jízd šel z prvního místa. S dalším vývojem závodník spokojený moc nebyl. „Určitě to mohlo být lepší, skoky jsem neměl tak na jistotu, jak jsem předpokládal,“ vysvětloval. Přesto z toho nakonec byla další bronzová medaile do sbírky.

Se snowboardem začínal už jako malý kluk, sportu se věnovali už Fejglovi rodiče. „Máme to v rodině. Mamka s taťkou na prkně taky jezdili, takže mě samozřejmě vzali na hory a začalo mě to bavit,“ vyprávěl. Začínal na domovském Klínovci, nyní je to kvůli podnebným podmínkám složitější.

„Poslední dobou u nás moc sněhu není, takže celkem dost jezdíme do zahraničí,“ pokračoval. Nejčastěji cesty vedou do Rakouska. „Jsou tam super parky, výborný skoky a všechno okolo. Trénovat tam je skvělý.“ Dvojnásobnému bronzovému medailistovi se zamlouvá i atmosféra ODM. „Přijde mi, že je to hodně udělané do té opravdové olympiády, což je super. Užívám si to tady, i park předčil moje očekávání.“

Samuel Fejgl na Olympiádě dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji dosáhl na dva cenné bronzy, a to v paralelním obřím slalomu a slopestylu.Zdroj: ČOV/Tomáš Kozáček

Olympiádou dětí a mládeže to pro Fejgla rozhodně nekončí: „Jednou bych se chtěl dostat na opravdu velké závody, třeba Světový pohár.“ Vzorem pro něj je právě jedna z tváří letošního zimního klání Kuba Hroneš. „To je pro nás v Česku bůh. Ze zahraničí mě baví třeba Marcus Kleveland.“

Ve stejné disciplíně Karlovarský kraj získal ještě tři medaile, kategorii mladších dívek ovládla Anna Tomanová, třetí místo starších dívek patří Anně Chymčákové a bronz přidal ještě Martin Plch v kategorii starších chlapců.

Anna Wagenknechová