„Bylo to hodně vyrovnané. Hodně jsme také neproměňovaly, myslím si, že jinak bychom měly zápas ve svých rukou celou dobu. Naše obrana byla výborná, až na nějaké chyby, kdy jsme tam nechávaly volného pivota, takže jsme z toho dostávaly hodně gólů,“ ohlíží se za vítězným utkáním. „Super zápas. Na konci jsme to obrátily, projevil se výborný kolektivní výkon,“ dodává.

Přitom vstup do zápasu, stejně jako v prvním kole na palubovce Dunajské Stredy, nebyl úplně nejlepší. Házená Kynžvart, možná i vinou nervozity před svými fanoušky, prohrávala rychle 0:3. „Ano, bylo to podobné, ale pak už jsme si začaly věřit,“ popisuje rodačka z Chebu.

V kritické situaci se mladý domácí tým ocitl ve druhé půli, když prohrával o čtyři branky. Nakonec skóre dorovnal. „Věřily jsme si. Jsme rády, že jsme to dotáhly,“ prozrazuje Tereza Michalcová.

No, dotáhly… Za stavu 20:20 chyběla do vypršení základní hrací doby ještě necelá minuta, míč měl soupeř a přišel čas na pokyny v „time“. „Trenér nám říkal, že je to poslední útok, kde se rozhodne. Že do toho musíme jít, musíme to ubránit. A když dostaneme gól, tak že si potom ještě vezme 'time' v útoku,“ líčí kynžvartská spojka.

Gól sice naštěstí nepřišel, ale „time“ se přece jen konal. A po něm přišla domácí paráda. „Připravily jsme si to a dalyrozhodující gól,“ mohla se spokojeně usmívat Tereza Michalcová.

Ta si na palubovce „užila“ své. „Byl to hodně těžký zápas, ani jsem nečekala, že to bude až takové, ale zvládly jsme to,“ směje se.