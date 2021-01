„Ani jsem nečekal, že by to takhle mohlo vyjít,“ přiznával v cíli prvního závodu. „Netroufal jsem si o tom ani snít,“ prozradil s úsměvem na tváři po dojezdu, kdy se probil do TOP 10.

„Věděl jsem, že jsem na tom dobře, a cítil jsem se tak, ale takový výsledek je nad všechna očekávání,“ culil se Novák v euforii, která ho zachvátila po úspěšném vstupu do nového ročníku Tour de Ski. Mladíček z Krušných hor skončil za finálovou bránou o pověstný kousek.

„Určitě chyběly zkušenosti,“ krčil rameny. „Po taktické stránce jsem byl trochu pasivní a ve sjezdu jsem si pozici neohlídal tak, jak bylo potřeba,“ vysvětloval, proč mu zůstala finálová brána uzavřena, protentokrát.

„Byl to skvělý začátek, který mi dodal motivaci a chuť do dalších závodů,“ poukazoval Novák. A jakou známkou by svůj výkon na prvním závodu, ve kterém dosáhl na super výsledek, ohodnotil?

„Jedna minus,“ tak viděl své vystoupení na úvodním závodu Tour de Ski. Hned druhý den absolvoval druhý závod, který přichystal pro běžce patnáct kilometrů klasicky, a nakonec to bylo v jeho podání 33. místo.

Česká jednička však mohla pomýšlet na lepší umístění, ale proti byli především Rusové, kteří v polovině závodu přidali na obrátkách, a to řádně rozdrobilo startovní pole.

„Spokojenost rozhodně nepanuje,“ zklamaně se ohlédl v cíli za druhým vystoupením Novák.

„Nebyl to dobrý výkon a výsledek mohl být lepší,“ podotýká k 33. místu. Ani on nedokázal na zrychlení Rusů nějak reagovat. „Je pravda, že jsem nezachytil nástup Rusů. Bolšunov ve druhém kole ujel ve sjezdu, kde jsem měl nevýhodnou pozici, vyneslo mě to do pomalejší stopy a v tom vysokém tempu se vytvořil odstup,“ smutně se vracel k důležitému momentu v bílé stopě.

„Tři minus,“ přidává známkování druhého závodu běžec na lyžích. Třetí závod přinesl závodníkům opět patnáctikilometrovou porci, tentokrát ji však absolvovali volnou technikou. Novák si do své kolonky připsal 27. místo.

„Šel jsem do závodu s malou rezervou, což se ukázalo jako správná strategie, protože ta stoupání jsou dlouhá a souvislá. Nebylo by chytré do nich vlétnout hned od startu,“ prozrazuje taktiku, se kterou do třetího závodu vstupoval.

„Teď je důležité, že jsem v kontaktu s ostatními a těším se na další závody,“ narážel Novák na průběžnou 27. příčku v průběžném pořadí Tour de Ski. „Dva minus,“ nezapomněl oznámkovat svůj výkon, který ho udržel v elitní třicítce.

Po náročných třech dnech si pak mohl na jeden den odpočinout. „Budeme řešit taktiku na další závody. Čeká nás odpočinek a možná masáž,“ dodává náplň volného dne závěrem Michal Novák.