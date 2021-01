Nejrychleji si z českých reprezentantů poradil se stoupáním Michal Novák, který dojel 28., a celkově mu v Tour patří 24. příčka. Petr Knop finišoval jako 40., Adam Fellner byl 45. Zvítězil Rus Denis Spitsov, celkovým králem Tour de Ski je Alexandr Bolšunov.

Tři a půl kilometru tvrdého stoupání po sjezdovce Olympia III. Převýšení 420 metrů. A sklon dosahující až 26 procent. To je tradiční finiš Tour de Ski, který musejí závodníci zvládnout po předchozích sedmi etapách rozložených do devíti dnů. Pro fanoušky, kteří tentokrát zůstali jen u televizních obrazovek, to je ráj. Pro závodníky je to často peklo.

Z trojice českých reprezentantů se s ním dokázal nejlépe vypořádat Michal Novák, který po 6,5km úvodu etapy najížděl do sjezdovky na bodovaných příčkách.

Absolvoval na nich prakticky celé stoupání, aby se v cíli popral o konečné umístění s Rusem Těrentěvem a Němcem Bruggerem. Cílem projel jako 28. se ztrátou 1:38,3 na vítězného Spitsova. V celkovém pořadí Tour de Ski mu patří 24. místo.

„Bylo to náročné, i když mi nešlo vymáčknout se ze všech sil. Na stadionu a při přejezdu pod sjezdovku to bylo o hledání dobré pozice a snaze nenechat si zlomit hůl. Ve druhé půlce se pak ukázalo, kdo má kolik sil,“ poukazoval po závěrečném vystoupení na Tour de Ski Michal Novák. „Se 24. místem jsem spokojený. Myslím, že to je pro mě velmi pěkný výsledek,“ dodává již s úsměvem česká mužská jednička.

Od prvních metrů se snažili posouvat vpřed Petr Knop s Adamem Fellnerem, kteří první část stoupání absolvovali společně v blízkosti 40. pozice.

Pak se ale Adam Fellner dostal do útlumu a Petr Knop začal směrem vzhůru postupovat sám. Knop projel cílem na 40. místě se ztrátou 2:32,6 na vítěze. V konečném pořadí Tour mu patří 49. místo.

„Začátek na stadionu byl takový divoký, protože se všichni snažili dostat dopředu. Snažil jsem se najít si lepší pozici, ale nebylo k tomu příliš možností. Při přejezdu pod sjezdovku, který byl po trase Marcialongy, trať trochu změkčil skútr, který jel před námi, takže se nám občas propadla lyže. Dojezd pod sjezdovku byl ale jinak docela zadarmo,“ líčil průběh závodu Petr Knop.

„Když se trať zvedla, měl jsem smůlu, že jsem se zahákl za jednoho Švéda a nemohl ho předjet. Jak je ten kopec strmý, člověk musí mít hodně energie, aby se dostal před závodníka před sebou. Snažil jsem se bojovat do poslední chvíle, tak je to nakonec docela dobré umístění. Ale zase to není nic, nad čím bych jásal.“

Adam Fellner dojel jako 45. a v celkovém hodnocení Tour de Ski je na 47. místě. „Stejně jako každý rok to bylo tvrdé. Totálně na morál. Člověk musí využít všech sil, které mu zůstanou. Někde uprostřed jsem měl krizi, v tu chvíli jsem o sobě příliš nevěděl. Nebýt toho, mohlo být umístění lepší, protože na konci jsem se zase rozjel,“ popisoval dění na trase Adam Fellner.

Tour de Ski, 8. etapa, 10 km volně, Val di Fiemme (Itálie),muži: 1. Denis Spitsov (Rus.) 32:41, 2. Alexandr Bolšunov (Rus.) +13,3, 3. Maurce Manificat (Fr.) +15,2 … 28. Michal Novák +1:38,3, 40. Petr Knop +2:32,6, 45. Adam Fellner +2:50,2.

Konečné pořadí: 1. Alexandr Bolšunov (Rus.), 2. Maurice Manificat (Fr.), 3. Denis Spitsov (Rus.) … 24. Michal Novák, 47. Adam Fellner, 49. Petr Knop.