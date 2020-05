Český trial po covidové nucené přestávce prozradil nový kalendář mezinárodního mistrovství České republiky v trialu 2020.

Český trial po covidové nucené přestávce prozradil nový kalendář mezinárodního mistrovství České republiky v trialu 2020. Hned tři závody v rámci mistrovství bude hostit Karlovarský kraj, a to v Bochově, Kyselce a Březové. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Hned tři závody v rámci mistrovství bude hostit Karlovarský kraj. Vše odstartuje o víkendu 20. a 21. června prvním podnikem v Kramolíně. Poté se přesune česká trialová špička do Bochova, kde bude na pořadu druhý podnik, a to 18. a 19. července. Posléze se přesunou trialisté do Poohří, přesněji Kyselky, kde absolvují třetí podnik mistrovství od 15. do 16. srpna. Předposlední podnik MMČR se odehraje 19. a 20. září v Nihošovicích a vše se uzavře opět v Karlovarském kraji, když závěrečný podnik bude hostit 17. a 18. října Březová.