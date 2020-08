„Jsme moc rádi, že náš závod stále láká kromě tradičních účastníků i další, nové,“ pochvaloval si Drahoš velký zájem závodníků z Karlovarského kraje.

A i letošní ročník přilákal na startovní rošt zajímavá jména v čele s ostříleným triatlonovým nestorem Janem Kubíčkem.

Naopak premiéru v triatlonu si vystřihli například bývalý vynikající volejbalista a v současnosti manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček nebo fotbalový trenér karlovarské Slavie Petr Richtář.

Dále pak na startu oblíbeného závodu nechyběli ani bratři Filip a Tomáš Eberlovi, tedy několikanásobní vítězové Kiwáka.

„Letos se sešel rekordní počet, který podpořila svou účastí také triatlonová elita z Karlovarského kraje,“ pochvaloval si Drahoš.

Devětadvacátý ročník v kategorii elita ovládl Jan Kubíček v trikotu svého klubu JK Racing, který dokončil závod o objemech 500 metrů plavání, 23 km na kole a 3 km běh v čase 01:09:50.0. Za ním s minutovým odstupem skončil vítěz posledních dvou ročníků Filip Eberl (X-team BaNo) a trialonový bronz pak připadl jeho bratru Tomáši Eberlovi, který tak zkompletoval bronzový hattrick, když skončil třikrát v řadě za sebou na třetím místě.

Kategorii žen kralovala Alena Srogoňová z Profi Sport Cheb, která dosáhla na vítězný čas 01:28:51.3. Za ní se pak seřadily na druhém místě atletka karlovarského Triatletu Eliška Kučerová a třetí Jana Dubcová v barvách KOME klubu Kraslice.

„Určitě se bylo na co dívat, k čemuž přispěli svými výkony samotní závodníci, kteří si při tropickém počasí, které panovalo, sáhli opravdu až na dno svých sil,“ připomněl Drahoš vysoké teploty, které na Karlovarsku o víkendu panovaly.

„Poděkování patří za vstřícnost a podporu obci Dalovice a také městu Karlovy Vary. Opomenout bych neměl ani organizační tábor s pořadateli, bez jejichž pomoci bychom vše dávali jen těžko dohromady, děkuji,“ dodal závěrem hlavní organizátor závodu.

29. ročník KIWI Xterra Triatlon

Muži Elita: 1. Jan Kubíček (JK Racing, 01:09:50.0), 2. Filip Eberl (X-Team BaNo Karlovy Vary, 01:10:52.9), 3. Tomáš Eberl (X-Team BaNo Karlovy Vary, 01:11:54.5); ženy elita: 1. Alena Srogoňová (Profi Sport Cheb, 01:28:51.3), 2. Eliška Kučerová (Triatlet Karlovy Vary, 01:38:44.4), 3. Jana Dubcová (KOME, 01:40:31.5); junioři hobby 15-18 let: 1. Lukáš Hamata (Triatlet Karlovy Vary, 01:26:36.6), 2. Ondřej Kalenda (SDH Dalovice, 01:32:32.5), 3. Vilém Řepa (Profi sport Cheb, 01:33:07.4); juniorky hobby 15-18 let: 1. Viktorie Marinkova (Profi Sport Cheb, 01:34:23.6), 2. Agáta Hodinová (Profi Sport Cheb, 01:42:50.6), 3. Jana Děbnárová (JK Racing, 01:43:43.1); muži hobby 19-39 let: 1. Jindra Volný (KOME, 01:18:20.6), 2. Jakub Odl (KOME, 01:22:37.4), 3. Josef Hynek (Team Bike Perštejn, 01:23:42.0); ženy hobby 19-39 let: 1. Hana Odlová (KOME, 01:24:24.3), 2. Barbora Hovorková (USK Akademik Cheb, 01:32:37.2); muži hobby 40-49 let: 1. Jiří Šilhan (Witte Bike Team, 01:18:23.7), 2. Čermák Martin (X-Tri Karlovy Vary, 01:21:47.1), 3. Pavel Vojta (Žižkovský tygři, 01:22:17.7); ženy hobby 40+ let: 1. Milada Soukupová (LK Jasan Aš, 01:26:10.5), 2. Eva Rejmannová (TB Perštejn, 01:37:28.5), 3. Iveta Duspivová (Profi Sport Cheb, 01:40:51.5); muži hobby 50+ let: 1. Vít Zatloukal (Pupkani Karlovy Vary, 01:21:30.3), 2. Martin Zrůst (Tukan Bike Team Karlovy Vary, 01:22:26.5), 3. Pavel Santo (X-Team BaNo Karlovy Vary, 01:23:01.3); štafeta: 1. Michal Oplt, Michal Dvořák, Vyleta Jakub (KOME, 01:08:17.0), 2. Matějíček Ondřej, Miroslav Brill, Miroslav Brill (Legendy Karlovarska, 01:09:25.1), 3. Pavel Tomek, Ladislav Fabišovský, Petra Kynclová (X-Tri Karlovy Vary, 01:18:37.1).