I tento top závod byl poznamenán pandemií ať už nešťastným přesunem termínu, který velmi značně zasahoval do přípravy jednotlivých závodníků, nebo protiepidemickými opatřeními.

Přes všechny nástrahy systému se nám podařilo v odstartovat v kategoriích nabitých samými velkými jmény a velmi úspěšně reprezentovat Českou republiku.

V sobotu závodili kategorie veteránů, které jsou známé nejen svou tvrdostí, ale také tím, že Česká republika má zastoupenou naprostou špičku.

Úspěšné vystoupení karatistů ve Slovinsku. Foto: Archiv autoraZdroj: Archiv autora

To se také potvrdilo ve výsledkové listině, na které jsou ve čtyřech veteránských kategoriích ze čtyř napsáni na prvních pozicích čtyři čeští závodníci.

Dále jsme pokračovali mladšími kategoriemi, kde se také velmi dařilo a získali jsme zde celou řadu cenných kovů.

První den se protáhl v neskutečných vedrech až do pozdních večerních hodin, a tak jsme dorazili na hotel až v noci, ale ani to nezabránilo tomu, abychom naskočili do druhého dne zase v plné síle a odhodlaní porvat se o nejvyšší příčky. A také se nám to velmi dobře podařilo.

V hodnocení všech států Evropy jsme na tomto šampionátu obsadili neuvěřitelné 4. místo, díky 10 zlatým, 3 stříbrným a 16 bronzovým medailím.

Tímto velmi děkujeme všem našim podporovatelům, trenérům, realizačnímu teamu a všem, kteří na nás myslí a pomáhají nám.

Mistři Evropy:

Kateřina Štecová (ippon dorostenky +53kg), Jiří Endršt (kumite junioři ippon +73kg), Natálie Soukopová (ippon dorostenky -53kg), Daniel Pekuniak (veteráni 40-49let -82kg), David Pekuniak (veteráni 40-49let +82kg), Michal Jindra (veteráni 50-59let open), Eliška Pokorná (kumite sanbon dorostenky -53kg), kumite team veteráni (Košina Jiří, Pekuniak Daniel, Jindra Michal, Pekuniak David), kumite team dorostenci (Václav Lugert, Štěpán Šnajdr, Karel Benda, Radek Tirala),Kateřina Štecová (kumite dorostenky sanbon +53kg.

Vicemistři Evropy:

Natálie Soukopová (kumite dorostenky sanbon -53kg), kumite team dorostenky (Štecová, Pokorná,Vašíčková, Soukopová), Kryštof Sluka (kumite mini dorostenci -53kg).

Bronzové medaile:

Kristýna Vašíčková (kumite ippon +53kg), Jiří Košina (kumite veteráni 50-59let open), Daniel Hluchý (kumite ippon -40kg),Karel Benda (kumite dorostenci -67kg), Radek Tirala (kumite dorostenci -57kg), Aneta Le (kumite ippon dorostenky -50kg), Karel Benda (kumite sanbon dorostenci -67kg), kata team dorostenky (Štecová, Pokorná, Vašíčková), kumite team mini dorostenci (Hluchý, Jindra, Sluka, Salač), Václav Lugert kumite (dorostenci ippon +67kg), Kristýna Vašíčková (kumite dorostenky sanbon +53kg), Michaela Budajová (kumite ženy sanbon +58kg), Jan Horák (kumite junioři sanbon +73kg), Eliška Týlová (kategorie master), kumite team ženy (Kerbelová, Budajová, Týlová), Miroslav Boguský (kumite ippon muži +80kg).

DANIEL PEKUNIAK