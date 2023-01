„Za mě morální výhra, bylo to nahoru a dolů,“ poukazoval po zápase karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. A věděl, o čem mluví. Byla to bitva o každý míč, a to od úvodního setu. Ten sice načali bodově lépe hráči Karlovarska, ale Lvi se brzo dostali do čtyřbodového vedení. Na to dokázala volejbalová družina karlovarského trenéra Jiřího Nováka reagovat a postupně přehoupla ukazatel skóre na svou stranu, 20:14.

V závěru setu sice hosté z Prahy zabojovali, ale na výhře Varů 25:21 již nic nezměnili. I druhý set načalo velmi dobře Karlovarsko, ale Praha si postupně vytvořila náskok 10:8 a 13:11, když se následně dokázal přiblížit karlovarský výběr hostům na rozdíl bodu, 17:18. Lvi však neponechali nic náhodě a v koncovce druhé sady šli do tříbodového trháku 23:20, který přetavili po výhře 25:21 ve vyrovnání 1:1 na sety.

Vyrovnaná bitva pokračovala také ve třetím setu a opět to byli Varáci, kteří zvládli vstup do setu, když si postupně vytvořili náskok 11:7. Pak ale začali úřadovat na karlovarské palubovce hosté, kteří zvrátili vývoj na svou stranu, když se ujali vedení 16:14. Volejbalisté z lázeňského města nesložili zbraně a postupně dokázali vyrovnat na 18:18. Na pořad tak opět přišla dramatická koncovka, kterou přetavily v zisk druhého setu Vary, když ho vyhrály 25:22.

V úvodu čtvrté sady šli Lvi do vedení 5:1, ale to neudrželi a postupně se zastavil ukazatel skóre ve vyrovnaném setu na číslech 14:14. Poté se oba týmy střídaly ve vedení, ale rozhodující moment přišel opět v samotném závěru, kdy šli hosté do vedení 23:22, když přetavili čtvrtý set ve vítězství 25:22. Pohledné a vyrovnané drama pokračovalo také v pátém setu, ve kterém si Vary vytvořily náskok 9:8 a následně 12:11.

Lvi však dokázali manko smazat a za stavu 13:12 přehoupli misky vah na svou stranu. Karlovarsko však dokázalo v dramatické koncovce svého soupeře pokořit v poměru 17:15, čímž dosáhlo na třetí postupový bod. „Každý viděl, jak to vypadalo, ale my jsme vyhráli, postoupili jsme. Já jsem spokojený, jak jsme to morálně ustáli, celý tým,“ chválil si po postupu mezi nejlepší čtyřku Pfeffer.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:2 (25:21, 21:25, 25:22, 22:25, 17:15). Rozhodčí: Rychlík, Nedbálek. Diváci: 710. Karlovarsko: Patočka, Keemink, Juhkami, Weir, Sasak, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Lamanec, Wiese, Pastrňák). Lvi Praha: Čech, McCarthy, Schouten, Kriško, Todua, Janouch, libero Moník (stř. Gabriel, Pliasestkyi, Kollátor).