A série nabídne celou řadu zajímavých příběhů. Tak třeba. Trojice kynžvartských házenkářek (Königová, Dvořáková, Patrnčiáková) pomáhala se záchranou MOL ligy a teď budou stát na opačné straně.

Pivotka Kateřina Dresslerová si zase interligu zahrála za HC Plzeň, ale to byla ještě brankářka. Teď už je doma v Kynžvartu a je nadšená z místních fanoušků. „Jsou fantastičtí, celou sezonu neuvěřitelně podporovali,“ rozplývala se 23letá pivotka. „Náš slogan: ‚Společně na vrchol‘ bereme doslova,“ doplnila Kateřina Dresslerová.

Jako nováček jste těsně pod vrcholem, hned si zahrajete interligové play-off. O tom se vám asi ani nesnilo…

Musím říct, že jsem velmi příjemně překvapená. Už teď můžeme hodnotit první sezonu mezi elitou velmi kladně, každý zápas pro nás byl velkou výzvou, snažily jsme se poučit z chyb. Myslím, že jsme obstály, ale je před námi ještě spousta práce.

Vy už jste byly letos ve finále Českého poháru, kde vám Most nedal šanci. Dá se nejlepší český celek porazit?

Každý zápas s nimi je pro nás velká zkušenost. Snažíme se plnit postupné cíle, abychom se jednou dostaly až na jejich úroveň. Jsem přesvědčená, že se Most porazit dá, ale je otázkou, jestli v téhle sezoně. Ale bylo by hezké, kdybychom ještě tu šanci měly.

To by znamenalo postup do finále, ale ještě předtím narazíte na DHC Plzeň. Berete to prestižněji, než kdyby proti vám hrála Olomouc nebo Písek?

Ke každému zápasu přistupujeme stejně prestižně a velmi zodpovědně.

Na podzim jste prohrály v Plzni, ale pak jste ji doma vyřadily z poháru a výrazně vyhrály také v interlize. Co si z toho lze vzít?

Play-off je jiná soutěž, kde se může stát cokoliv. V náš prospěch může hrát, že jsme Plzeň doma s našimi skvělými fanoušky dokázaly vždy porazit. Ale hlavní je, abychom předvedly kvalitní házenou a pobavily diváky.

Na straně soupeřek bude nejlepší střelkyně interligy Veronika Galušková. Bude klíčové, abyste ji uhlídaly?

Je to určitě největší tahoun Plzně, ale my se na ně musíme připravit komplexně. S tím samozřejmě souvisí, abychom eliminovaly jejich nejlepší střelkyni. Není to ale jen o jedné hráčce, Plzeň má široký a kvalitní kádr, nesmíme nic podcenit. My jim nebudeme chtít nechat ani centimetr hřiště, nedáme soupeřkám nic zadarmo.

Bude to pro vás speciální zápas, interligu jste hrála poprvé v brance za HC Plzeň. Ale bylo to v brance, že?

Přesně tak, deset let jsem chytala. Na interligu v HC Plzeň mám krásné vzpomínky, jsem za tu šanci vděčná.

Jak se gólmanka přeučí na pivotku?

Cítila jsem, že se v bráně neposouvám, že potřebuju změnu. Hra na pivotu je pro mě absolutně přirozená. Je to akční, kontaktní. Mám pocit, že je to úplně dělané pro mě. Od samého začátku jsem do toho šla s velkou chutí. Do brány mě to netáhne, na pivotu jsem se našla. Nikdy bych to neměnila.

Ale na brankovišti to bývá pořádný boj, velká mela…

Jo, až jsem byla překvapená, jaké to v interlize je. Skryté fauly, tahání za dres. Dokáže to znepříjemnit život, ale na druhou stranu je to náš úkol, bojovat o každý centimetr, každou clonu. O to víc si užívám každý vyhraný souboj, branku. Rány od soupeřek jsem necítila v brance ani teď. I když ze hry na pivotu už jsem pár šrámů v obličeji měla.

Semifinále

DHC Plzeň – Lázně Kynžvart

1. zápas: NE 1. 5., 18.00 v Plzni

2. zápas: SO 7. 5., 17.00 v Lázních Kynžvartu

Hraje se pohárovým systémem doma–venku, rozhoduje lepší poměr branek.

Vzájemné zápasy v sezoně:

MOL liga DHC – L. Kynžvart 27:24 (doma), 22:37 (venku)

ČP: L. Kynžvart – DHC 30:27

Zora Olomouc – Baník Most

1. zápas: SO 30. 4., v Olomouci

2. zápas: SO 7. 5., 17.15 v Mostě

