Do letošního, 15. ročníku turnaje jsou přihlášeni hráči z celkem dvaceti zemí, mimo jiné z Francie, Velké Británie, Švédska, Turecka, Egypta, Izraele, a dokonce i Austrálie. Kromě českých hráčů mají největší zastoupení tenisté ze sousedního Německa. Aktuálně je do čtyřdenního turnaje přihlášeno 110 hráčů, 88 mužů a 22 žen.

Turnaje se mohou zúčastnit hráči starší třiceti let, věkové kategorie jsou následně odstupňovány po pěti letech. Nejsilnější obsazení bude k vidění tradičně v kategoriích 50, 55 a 60 let. Do turnaje zasáhnou také želízka v ohni v barvách domácího TC Gejzírpark Karlovy Vary, který turnaj pořádá, v kategorii M40 a M45 Radek Plas a Petr Janisch.

Turnaj se bude hrát v jedné z nejmodernějších hal v České republice, která disponuje čtyřmi kurty s tvrdým povrchem, tzv. GreenSet Comfort. První zápasy budou rozehrány ve čtvrtek 2. února v poledne, v pátek a sobotu budou zápasy probíhat od 9.00 hodin do zhruba 20.00 hodin, poslední zápasy by se měly odehrát v neděli 5. února kolem poledne.

V rámci série ITF Masters Tour je po celém světě každoročně pořádáno více než 500 turnajů, jejichž cílem je zprostředkovat hráčům starším třiceti let kvalitní tenisové zážitky. Kategorie jsou vypisovány dokonce až do věku 90 let.

Podmínkou účasti na těchto turnajích není hra na vysoké profesionální úrovni ani umístění v mezinárodním tenisovém žebříčku, stačí mít chuť hrát. Pořádány jsou ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře.

Nejvýznamnějším turnajem ITF Masters Tour v Česku je turnaj ITF MT700, který v letní sezoně tradičně hostí karlovarský tenisový klub TC Gejzírpark a pravidelně se jej účastní kolem dvou stovek tenistů a tenistek z celého světa. Konat se bude v lázeňském městě v termínu 19.–23. června.