Ženy: 1. Julie Derronová (Švýc.) 2:06:57, 2. Ai Uedaová (Jap.) +24, 3. Biana Seregniová (It.) +35 … 33. Alžběta Hrušková +14:20, Petra Kuříková a Tereza Zimovjanová nedokončily.

Ta při příjezdu do druhého depa čítala 13 triatlonistek. Ze druhého depa vystřelila jako osmá, rychle se dostala na čelo, kde nejprve sváděla souboj s Italkou Seregniovou, ale dokázala se osamostatnit a poslední okruh už běžela sama. Zvítězila v čase 2:06:57.

Vítězství si z Karlových Varů odváží Švýcarka Julie Derronová, která šla z vody na 15. pozici, ale na kole se brzy propracovala do vedoucí skupiny.

„Karlovarský závod je nádherný a jsem moc ráda, že se na nás přišlo podívat tolik lidí, ale zároveň jsem hrozně zklamaná, protože jsem dneska neměla z čeho brát a vůbec nevím, jak jsem se dostala do cíle,“ řekla po svém výsledku zklamaně. Už popáté přivítalo lázeňské centrum Karlových Varů prestižní závod Světového poháru triatlonistů.Zdroj: CITY TRIAHLON

Z českých triatlonistek tak zůstala v závodním poli pouze Alžběta Hrušková, která šla z vody s minutovou ztrátou na nejrychlejší plavkyně. Při cyklistické části se pohybovala okolo 30. místa – do druhého depa přivedla na 31. pozici skupinu pěti závodnic. Cílem proběhla na 33. příčce.

Nejlépe z nich vyplavala Tereza Zimovjanová, která se na kole dostala do druhé cyklistické skupiny, už při přejezdu do lázeňského centra ale spadla a zničený ráfek kola jí neumožnil pokračovat.

„Oproti loňskému roku i minulým závodům je to pro mě výsledkový i výkonnostní posun, za který jsem moc rád. Mám velkou radost i ze všech českých výsledků tady.“

Jen o jedenáct vteřin horší byl Radim Grebík, který finišoval jako devatenáctý. „Na běžeckém výkonu se sice podepsaly zdravotní komplikace, které jsem měl, ale myslím, že jsem to s nimi docela zvládl,“ řekl Grebík.

„I když je pravda, že tu v letošním roce pár nejlepších lidí chybělo, tak startovní pole bylo kvalitní a snad ten dnešní výsledek ukazuje, že už patřím do širší světové špičky, a když budu takto pokračovat, prosadím se i na větších závodech.“

„V posledních letech se mi tu nedařilo, tak doufám, že jsem to dnes prolomil. I když plavání mi tu zase nevyšlo, protože jsme se hodně mlátili. A cyklistika je pro mě v kopcích náročná, když mám přes 80 kilo,“ řekl Jan Volár.

„Pro mě je to jednoznačně největší vítězství v kariéře! Byl to teprve můj druhý závod Světového poháru a hned se mi podařilo získat vítězství,“ smál se po závodě Priester.

Vítězství si vynikajícím běžeckým výkonem zajistil Němec Lasse Nygaard-Priester, který finišoval v čase 1:53:31. Jako druhý doběhl do cíle Brit Grant Sheldon a bronz si z Karlových Varů odváží Maďar Csongor Lehmann.

Už popáté přivítalo lázeňské centrum Karlových Varů prestižní závod Světového poháru triatlonistů.Zdroj: CITY TRIAHLONDotáhnout se k nim naopak mohl s dvojicí dalších závodníků Filip Václavík, neudržel ovšem vysoké tempo, a tak přijel do depa jako padesátý.

Lukáš Červenka se po prvním depu zařadil do skupiny na 37. až 42. místě, která v průběhu závodu dostihla závodníky před sebou, díky čemuž český reprezentant seskakoval z kola na 31. pozici.

V závodě mužů vybíhal jako první z vody rolavského jezera Maďar Márk Dévay. Nejlepší plavecký výkon z Čechů předvedl David Martin, který se pak stejně jako Jan Volár a Radim Grebík dostal na kole do druhé cyklistické skupiny čítající 25 triatlonistů.

Nádherné lázeňské centrum Karlových Varů přivítalo účastníky olympijských her, elitní světové triatlonisty i jedenáctku českých reprezentantů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.