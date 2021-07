Příznivci motorsportu tak budou mít po roce opět možnost ve dnech 24.-25. července 2021 vidět špičkový světový motokros v podobě pátého podniku seriálu MXGP!

Smlouvu o pořádání závodu MS v motokrosu v Lokti s promotérskou agenturou Infront letos uzavřel Autoklub ČR. „Pořadatelé finišují s posledními přípravami a už se všichni těšíme na víkend! Zvu všechny fanoušky, aby se přišli podívat na světovou motokrosovou elitu, ale i naše jezdce. Na domácí trati se představí stálí účastníci mistrovství světa Petr Polák a Jakub Terešák, které doplní letos skvěle jedoucí Petr Rathouský. A v rámci závodů mistrovství Evropy máme opravdu bohatou účast českých reprezentantů. Přeji všem příznivcům bohaté sportovní zážitky,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

„Do Lokte zvu všechny fanoušky. Závod je připraven a já věřím, že se vám u nás o víkendu bude líbit a odnesete si krásný sportovní zážitek,“ pozval všechny příznivce motorsportu za zajišťujícího pořadatele závodu AMK Loket v AČR ředitel podniku a zároveň ikona závodu Zdeněk Dvořák.

Na startu uvidíme v rámci závodního víkendu prestižní světové třídy MXGP, MX2, WMX (ženy) a také evropský šampionát tříd EMX OPEN a EMX 2T. Pojďme si nyní představit dosavadní vývoj šampionátu v jednotlivých kubaturách, a také komu z českých závodníků budeme moci v Loketských serpentinách fandit.

MXGP: Po čtyřech odjetých závodech vede tuto královskou třídu obhájce titulu Slovinec Tim Gajser (Honda, 166b.), který jede letos s přehledem a dokonce ovládl i poslední Velkou cenu, která se jela na písku v Holandsku. Bohužel, jeho největší konkurent v boji o titul, holandský rychlík J. Herlings (KTM, 143b.) se při domácím závodě zranil, byť vyhrál první jízdu, ale do druhé již kvůli poraněnému ramenu nenastoupil. Tato situace nahrává italské legendě A. Cairolimu (KTM, 143b.), který v Holandsku skončil druhý. Devítinásobný světový šampion vyléčil během zimy pochroumané koleno a již od začátku letošního ročníku vypadá zase v plné kondici. Před závodem v Lokti je Cairoli průběžně druhý, se stejným bodovým kontem, jako má Herlings. Ve výborné formě se ukazuje další exmistr světa Romain Febvre z Francie (KAW, 143b.), který má na svém kontě také stejný počet bodů, jako dvojice závodníků před ním. To je před Loktem velice vyrovnaný bodový stav, který slibuje tuhé souboje! Mladý španělský toreador Jorge Prado (KTM, 132b.) má dobré starty, je dostatečně rychlý, ale ke konci rozjížděk mu docházejí síly a toho využívají jeho konkurenti. Letos zástupce českého motokrosu v této hlavní kubatuře MXGP bohužel neuvidíme, ovšem pozornost si určitě zaslouží jediný český tým v MS a to je JD Gunnex KTM Team, za který letos startuje nově Lorenzo Locurcio (VEN, KTM, 5b.), který je v průběžné klasifikaci na pětadvacáté příčce.

Manažer JD Gunnex KTM Teamu Jiří Jankovský nám dal nahlédnout do týmových plánů: „Tvrdší tratě nám pochopitelně vyhovují více, Locurcio jel minule na písku v Holandsku dobře, ale v druhé jízdě si poranil kotník. Do Lokte se už těšíme – v MXGP se ještě ukáže i Španěl Jose Butron, který letos vede český šampionát a pokud nebude termínová kolize, pojede také další závody. V MX2 bude startovat Jakub Terešák, ten má ale obnovené zranění kolena a v neděli to bude mít hodně těžké. Dále náš tým v Lokti budou reprezentovat ve skupině EMX Open Slovák Jaroslav Katriňák a Tomasz Wysocki z Polska.“

MX2: Tak v této třídě se to mele opravdu pěkně - pořadí mladých pilotů se neustále mění. Nakonec s červenou tabulkou, jako vedoucí závodník seriálu, přijede do loketských Serpentin Maxime Renaux z Francie (YAM, 141b.), na druhé místo klesl další mladíček, který loni brázdil ještě třídu EMX Ital M. Guadagnini (KTM, 136b.), třetí je hodně rychlý, ale nemá v oblibě písčité dráhy - R. Fernandez (ESP, 133b.). Po zranění kolene se skvěle rozjíždí vicemistr světa z loňského roku Jago Gerts (BEL, YAM, 117b.), když o minulém víkendu z holandského Ossu vydoloval plný počet 50 bodů. V TOP10 průběžného pořadí MS se úspěšně pohybuje i Rakušan Rene Hofer, který loketskou trať velice dobře zná. Vyhrál tu v minulosti nejen finálový závod EMX85ccm, ale i závod MMČR Junior i Senior.

Do nadějné formy se dostává Petr Polák (YAM, 12b.), startující za švýcarský tým Hostettler Yamaha Racing, když v Holandsku zajel ve druhé rozjížďce letošní maximum a odměnou mu bylo šest světových bodů. Průběžně Petr figuruje na třiadvacáté pozici a před závodem v Lokti se nechal slyšet: „Letos je světový šampionát třídy MX2 z mého pohledu hodně vyrovnaný a rychlost celého startovního pole se zvedá. Pracuji na vyladění formy, a to hlavně té psychické. Jsme na dobré cestě a těším se na další závody, tedy i do Lokte. Je příjemné, zajezdit si v ČR! Chtěl bych tímto pozvat všechny fanoušky motokrosu, aby dorazili užít si tuto jedinečnou podívanou!“ Další český zástupce Jakub Terešák (KTM, 6b.) z JD Gunnex KTM Teamu na sebe letos upozornil pěknými výkony, ale nedávno si bohužel znovu poranil koleno a z tohoto důvodu v Holandsku nestartoval. „Letos jsem začal seriál MS docela dobře, ovšem pak přišlo zranění a odneslo to operované koleno. Nyní jsem si dal tedy lehkou pauzu, před vlastním závodem chci jít několikrát potrénovat a potom se uvidí. V každém případě chci být v Lokti na startu!“ doufá Jakub Terešák.

V Lokti se na startovním roštu třídy MX2 objeví i mladý talent Petr Rathouský z Orion Racing Teamu: „Bude to můj první start v mistrovství světa, dostal jsem od Autoklubu ČR divokou kartu. Je to pro mě velká výzva a zároveň možnost získat nové zkušenosti. Pokud to půjde, chci bojovat o první světové body. Místní trať znám dobře, sedí mi, moc se těším, ale bude to těžké.“ Potvrzení startu dostal ve třídě MX2 také devatenáctiletý Adam Dušek z družstva KRTZ Motorsport: „Startovat v nejlepším závodě na světě byl vždycky můj sen. Jsem vděčný, že jsem dostal divokou kartu zrovna já. Na závod nejedu s žádným očekáváním, ale především si ho pořádně užít, nabrat co nejvíc zkušeností a vyzkoušet si jaké je stát na startu s těmi nejlepšími jezdci na světě.“

EMX Open: Závodníci této evropské kategorie za sebou mají odjeté dva podniky z šesti vypsaných. Prozatím se na čele usadil francouzský zástupce N. Dercourt (HON, 84b.), druhý je D. De Bortoli (ITA, HON, 80b.) a třetí M. De Waal (HOL, HUS, 63b.). Celkem zde bodovalo už 36 jezdců a 30. příčku drží Denis Dvořák (KTM, Stránský Sport Team), když získal šest bodů z prvního závodu v Itálii. Na domácí půdě se v sobotním programu divákům ukáže hned celá plejáda českých závodníků v čele s Martinem Michkem, dále se přihlásili Martin Krč, Petr Bartoš, Petr Michalec, Rudolf Weschta, Martin Venhoda, Stanislav Vašíček a Petr Jati. Závodící legenda českého motokrosu Petr Bartoš (Orion Racing Team) už se do Lokte těší: „Zdejší trať mám oblíbenou. Mám rád velké závody a chci se tedy ukázat před sponzory, týmem a svými příznivci. Doufám, že si to tady užiji, vždyť Evropu zde pojedu už potolikáté a vždy to bylo super.“ „V prvé řadě bych chtěl přivítat všechny fanoušky, kteří budou držet palce. Věřím, že se závody v Lokti podaří a že atmosféra závodu mě a další české jezdce doslova vyburcuje na maximum. Těším se, až Vás všechny uvidím podél tratě…!“, zve diváky do Lokte další motokrosová kapacita a účastník Dakaru Martin Michek z HT Group RT.

EMX 2T: Tato evropská skupina začíná svůj první díl právě v Lokti, pak je na pořadu Belgie a Turecko. Loni se radoval z titulu Brad Anderson (GBR, KTM). Celý seriál odjel poctivě Jonáš Nedvěd (KTM) a v konečném pořadí obsadil 13. místo. Jonáš Nedvěd (Orion Racing Team): „Z loňska mám už určité zkušenosti, teď jsem si znovu připomněl jízdu na dvoutaktu v Rudníku a nebylo to vůbec špatné. Takže v Lokti bych chtěl bojovat o přední umístění, ale to se ukáže podle časů a mít k tomu dobré dva starty.“

WMX (ženy): Po loňském dramatu vybojovala ženský světový titul závodnice z Nového Zélandu C. Duncan (KAW), před N. Van De Ven z Holandska (YAM) a L. Papenmeier (GER, YAM). Obě první motokrosařky měly stejný počet bodů a o vítězce nakonec rozhodl lepší počet vyhraných jízd. Pro zajímavost několikanásobná mistryně světa Italka K. Fontanesi byla „bramborová“, jen s nepatrnou ztrátou na nejlepší trio.

V letošním úvodním klání v Lokti bude české barvy hájit účastnice MMČR této třídy Viktorie Lohniská (MTX RT): „V první řadě bych chtěla moc poděkovat MTX Racing teamu, a také všem sponzorům za to, že mi umožní tento závod jet! Samozřejmě musím říci obrovské díky i své rodině a přátelům. V Lokti to bude moje premiéra v mistrovství světa. Myslím, že je to sen každé z nás a já jsem za tuto možnost opravdu ráda. Moc se těším, ale zároveň nevím, co očekávat, jedu posbírat zkušenosti a určitě v Lokti nechám maximum. Letos to mám v MMČR takové nahoru a dolu, rychlost mám, ale dělám bohužel i chyby, tak snad při mě bude v sobotu stát trochu štěstí,“ doufá česká zástupkyně světové třídy žen. Na startu této třídy nebude chybět ani patnáctiletá Aneta Čepeláková (Yamaha Čepelák RT) „Letos jsem startovala na dvou závodech ME a Mistrovství Itálie, kde jsem měla možnost zkusit si přímou konfrontaci s ženskou špičkou a nevedla jsem si myslím špatně. Proto jsme se v týmu rozhodli využít domácího prostředí a zkusit premiérovou účast v MS. Bude to ale velmi těžký závod,“ dobře si uvědomuje Aneta. Na startu též uvidíme v Čechách dobře známou Rakušanku Elenu Kapsamer, která v barvách českého týmu Motosport Chýnov letos zatím suverénně vede MMČR žen. Kvůli zranění nohy bohužel do bojů nemůže zasáhnout poslední roky naše nejlepší závodnice Kristýna Vítková z týmu Q Racing Team.



Diváci v Lokti budou muset mít platný PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o očkování, nebo o prodělané nemoci, a to ve formátu platném v rámci EU. Otestovat se bude možné i při vstupu do závodiště, pro urychlení odbavení však doporučujeme mít vše výše uvedené již s sebou. Maximální počet diváků je 5.000 na každý den, vzhledem k platným opatřením bohužel tentokráte nebude divákům umožněn vstup do paddocku. Ubytování si návštěvníci mohou najít buď na dostupných internetových portálech okolních měst (např. Loket, Karlovy Vary, atd.), nebo mohou využít prostorné tábořiště, které je vybaveno pitnou i užitkovou vodou včetně mobilních WC.

Na sobotní večer je připravena zábava, o kterou se postará DJ Lucky Boy a ve 23 hod nebude chybět tradiční velkolepý ohňostroj.

