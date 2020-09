„Velká účast je pro nás velkou odměnou a jsme rádi, že do Chebu přijelo tolik účastníků z nejrůznějších koutů České republiky či Německa,“ pochvaloval si zájem běžců nejen z Karlovarského kraje za organizátora závodu Rozběhnito.cz Michal Ouřada.

Nabitý běžecký den tradičně odstartovaly na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dětské závody, i ty se těšily velkému zájmu. „Na start dětských závodů se postavilo přes sto dětí a byla radost vidět jejich nadšené pohledy,“ přiznával Ouřada.

„Hodně bych vyzdvihl výkon mladičké běžkyně z Dukly Praha, která vyhrála na trati 500 metrů stylem start–cíl, když Ele Anna Mitfait byla opravdu rychlá,“ vracel se ke skvělému výkonu běžkyně v trikotu pražské Dukly Ouřada a ještě připojil: „Skvělé výkony ale podaly i ostatní děti a jsme moc rádi, že se jich na start závodu postavilo tolik.“

K hladkému průběhu šestého ročníku nakonec přispělo i počasí. „Závod předčil očekávání zejména v organizaci, která byla letos extrémně náročná. Hodně jsme se báli i počasí, které se ale nakonec umoudřilo a nám i běžcům připravilo skvělé podmínky,“ poukazoval Ouřada. Valdštejnova desítka tak opět posunula pověstnou laťku o něco výše. „Vnímáme velmi vysoký počet pozitivních ohlasů na závod, tak doufám, že se všem v Chebu líbilo,“ narážel Ouřada na kladné ohlasy ze strany běžců.

V hlavním závodu na deset kilometrů, který je tradičně zlatým hřebem Valdštejnovy desítky, se z triumfu radoval Ondřej Jadlovský z Dolního Žandova, který tak ovládl kategorii mužů.

Naopak triumf v kategorii žen si připsala na konto Jana Richter z Plauen. „Ondřej Jadlovský již v Chebu jednou vítězství slavil, a to v roce 2018,“ vracel se zpět v čase Ouřada.

Na pětikilometrové distanci pak v kategorii mužů urval triumf v Chebu Jan Bielik v dresu Rozběháme Česko. V kategorii žen na pětikilometrové trati slavila vítězství německá běžkyně Agnieszka Miller z DJK Guetersloh.

Na představení termínu příští Valdštejnovy desítky si běžci letos počkají minimálně do konce října.

Výsledkový servis

Dětský mini závod, 500 m, dívky: 1. Elli Anna Milfait (00:01:19, Dukla Praha), 2. Emma Barancová (00:01:48, Cheb), 3. Františka Dušková (00:01:52); dětský mini závod, 500 m, chlapci: 1. Lukáš Hoffman (00:01:24, Triatlet Karlovy Vary), 2. Ondřej Hrstka (00:01:33, Cheb), 3. Lukáš Ballo (00:01:34, Plesná), dětský maxi závod, 1000 m, dívky A: 1. Karolína Žejdlová (00:01:30, Sokolov), 2. Eliška Rojkovičová (00:01:38, Cheb), 3. Anne-Marie Vostřáková (00:01:46); dívky B: 1. Klára Kuhcová (00:01:18), 2. Vanda Šmartová (00:01:20, Profi Sport Cheb), 3. Izabela Němcová (00:01:24, Karlovy Vary), dívky C: 1. Irena Luprichová (00:01:23, Triatlet Karlovy Vary), 2. Anna Chocholatá (00:01:32, Cheb), 3. Daniela Koubová (00:01:42, Most), dětský maxi závod, 1000 m, chlapci A: 1. Adam Skřipec (00:01:21, Tuchoměřice); chlapci B: 1. Michal Ševčenko (00:01:21, SKP Union Cheb), 2. Jan Kunciter (00:01:35, Rozběhnito.cz Aš), 3. Roman Novotný (00:01:37, Aš); chlapci C: 1. Jan Fišer (00:01:15, Cheb), 2. Jan Hartmann (00:01:23, Cheb), 3. Patrik Trčka (00:01:23, Cheb); M29 (16-29), 5 km: 1. Jan Bielik (00:17:53, Rozběháme Česko), 2. Karel Bosák (00:18:40, Cheb), 3. Adam Had (00:19:59, SKP Union Cheb); M39 (30-39), 5 km: 1. Marek Pleskač (00:19:26, New Roll Runners), 2. Jan Minařík (00:19:43, Cheb), 3. Filip Hanzal (00:21:40, 1.FC Hradiště); M49 (40-49), 5 km: 1. Aleš Novák (00:20:27, Profi Sport Cheb), 2. Karel Buršík (00:21:39, LK Slovan Karlovy Vary), 3. Petr Hanzal (00:22:07, Cheb); M59 (50-59), 5 km: 1. Milan Našinec (00:22:01 , Cheb), 2. Jaroslav Jakl (00:22:33, Praha), 3. Rostislav Kubinec (00:23:06, Cheb); M60+, 5 km: 1. Zoltán Cibula (00:31:35, Chodov), 2. Jaroslav Pecka (00:33:10, Sokolov); Z29 (16-29), 5 km: 1. Lenka Špoková (00:24:43, Aš), 2. Petra Stryalová (00:26:07, Cheb), 3. Markéta Mochánová (00:28:47, Cheb); Z39 (30-39), 5 km: 1. Agnieszka Miller (00:22:16, DJK Guetersloh), 2. Adéla Marešová (00:26:48, Praha), 3. Petra Šimková (00:28:44, Velká Hleďsebe); Z49 (40-49), 5 km: 1. Tereza Patočková (00:23:21, Rozběhnito.cz), 2. Monika Novotná (00:25:57, Karlovy Vary), 3. Pavla Vankátová (00:26:20, Cheb); Z59 (50-59), 5 km: 1. Václava Molcarová (00:24:54, Rozběhnito.cz – PB Cheb), 2. Lenka Kadlecová (00:26:39, Karlovy Vary), 3. Monika Žáčková (00:29:25, Kostelec U Křížků); M29 (16-29), 10 km: 1. Marek Novák (00:37:43, Profi Sport Cheb), 2. Robert Toman (00:39:41, Bohumilice), 3. Jiří Svoboda (00:42:40, Team Bike Březová); M39 (30-39), 10 km: 1. Ondřej Jadlovský (00:37:06, Dolní Žandov), 2. Martin Hoffman (00:37:26, Karlovy Vary), 3. Adam Tobiáš (00:37:46, Rozběhnito.cz); M49 (40-49), 10 km: 1. Radek Sentelík (00:42:03, RUNaři Sokolov), 2. Pavel Mikulenčák (00:42:11, Vojkovice), 3. Pavel Gabriel (00:42:33, KOME Kraslice); M59 (50-59), 10 km: 1. Pavel Maršík (00:41:28, Salming Running Česko), 2. Stanislav Hoffman (00:41:50, Pila), 3. Karel Augusta (00:42:59, VRR); M60+, 10 km: 1. Jiří Královec (00:49:09, AK Sokolov), 2. Pavel Válek (00:57:11, Cheb); Z29 (16-29), 10 km: 1. Klára Vaňková (00:42:41, Hazlov), 2. Daniela Čolakovová (00:45:49, Cheb), 3. Markéta Vítková (00:48:41, Rozběhnito.cz); Z39 (30-39), 10 km: 1. Pavlína Šponiarová (00:45:39, Sokolov), 2. Eva Veselá (00:52:08, Sokolov), 3. Michaela Šnebergerová (00:54:49, Plzeň); Z49 (40-49), 10 km: 1. Jana Richter (00:41:06, LATV Plauen), 2. Lenka Kůsová (00:42:04, Triatlet Karlovy Vary), 3. Soňa Hrabec Kotulková (00:49:27, Running2.cz – ambasadoři závodu); Z59 (50-59), 10 km: 1. Hana Stuskova (00:46:33, ACES Karlovy Vary), 2. Helena Hudáková (00:50:11, Hopman Team Žatec), 3. Martina Kamarytová (00:56:28, Nejdek); Z60+, 10 km: 1. Víťa Drtinová (01:06:19, Praha), štafety, 2x 5 km: 1. Martin Mochán (00:40:37, Kapr je kámoš ne žrádlo), 2. Jan Hnilička (00:54:29, Ostrov), 3. Ingrid Businská (01:00:22, Sokolov).