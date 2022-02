Zápas úřadující šampioni z lázní rozehráli velmi dobře, když domácím dovolili uhrát pouze třináct bodů, ale v druhém setu to byla více než vyrovnaná bitva, když nakonec byly šťastnějším týmem Karlovy Vary, které dokázaly proměnit svůj šestý setbol a vyhrály 40:38.

„Dostali jsme si beskydský mančaft do hry druhým setem, ve kterém se rozehráli k super výkonu,“ narážel kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer na třetí set, který dokázaly Beskydy přetavit ve svůj prospěch. „Měli jsme co dělat, abychom to otočili a dovedli zápas k tříbodové výhře,“ přiznával po utkání šéf karlovarské kabiny.

Sbohem Evropo. Rozlučka Varů se vztyčenou hlavou, dál jde Tours

Nakonec Vary urvaly v Beskydech čtvrtý set, kterým zkompletovaly výhru na 3:1 na sety. „V první řadě chci poděkovat klukům, že ten náročný program završili takovýmhle výsledkem,“ narážel trenér Karlových Varů na nabitý program svého týmu.

„Výkon asi nemá moc cenu hodnotit, prostě bylo to nahoru dolů. Když jsme tlačili, byli jsme jasně lepší, když jsme nechali domácí hrát, tak prostě hráli. Teď máme trochu volna připravit se na Český pohár a jedeme dál,“ připomněl závěrem Novák, Final Four Českého poháru, které se odehraje 20. února v Teplicích a Vary v něm v semifinále nastoupí v 15.00 hodin proti Liberci.

Black Volley Beskydy – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (13:25, 38:40, 25:22, 13:25). Rozhodčí: Spáčil, Gall. Diváci: 135.

Beskydy: Benda, McLain, Prokůpek, Motyčka, Kristian, Provazník, libero Jelen (stř. Mišek, Koloušek).

Karlovarsko: Ihnát, Patočka, Římal, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Fišer, Kočka, Vašina, Indra, Wilson).