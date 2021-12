Co všechno volejbalová sezona obnáší a jaké má klub vyhlídky v evropských bitvách a také jak si vede ve funkci předsedy sportovní komise, to prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Karlovarsko pomalu ukrajuje z pořádně nabité sezony, která zcela jistě patří k těm nejnáročnějším v historii klubu, jak vnímáte časté přepínání mezi tuzemskou a evropskou volejbalovou scénou?

Letos je to opravdu náročné. Jsme teprve před Vánoci a už máme odehrána čtyři kola evropského poháru. Do toho Superpohár a mnoho zápasů v extralize. Přepínání je samozřejmě složité a nevyhneme se i občasným výpadkům.

Cíl jste před startem sezony měli jasný, proklestit se náročnými předkoly do hlavní fáze Ligy mistrů. To se nakonec nepovedlo, i přesto klub neopustil evropskou scénu, když musel vzít ´zavděk´ Pohárem CEV…

Odehráli jsme tři předkola Ligy mistrů, když jsme nakonec nepostoupili do hlavní fáze o jeden zápas. Tím se potvrzuje, že je to nejsilnější soutěž a i v každém předkole narazíte na mistra nějaké země a nikdy to není jednoduché. Nyní hrajeme Pohár CEV a postoupili jsme přes Srby na turecký Galatasaray Istanbul, se kterým se utkáme v lednu, to by měl být top dvojzápas.

Vraťme se k Istanbulu, se kterým se střetnete v osmifinále Poháru CEV…

Galatasaray Istanbul je jeden z nejlepších týmů z turecké ligy, jedné z nejlepších lig v Evropě. Dlouhodobě jde do volejbalu v Turecku hodně peněz, a tím pádem si mohou dovolit kvalitní hráče, proto očekávám náročné dvojutkání.

Oproti fotbalu však na vás při evropských vystoupeních nečekají žádné finanční odměny, naopak musíte vždy sáhnout do vlastní kapsy. Jak je náročné pro klub zajistit finanční prostředky?

Je to stále stejné, oproti fotbalu zkrátka investujeme vlastní prostředky a bez donátorů se to nedá zvládnout. Pomáhají nám partneři jak ze soukromého sektoru, tak město i kraj a za to jim patří velké poděkování. Samozřejmě největší tíhu nese náš generál, Skupina ČEZ. Co se týče evropského poháru, tak pět kol se dá vyčíslit na sumu kolem tří milionů korun.

Samozřejmě budete chtít dokráčet v Poháru CEV co nejdále, nejlépe až na vrchol?

Chceme vždy až na vrchol, to je jasné (úsměv), ale uvidíme.

Trochu odbočme. Vy navíc nově působíte v roli předsedy sportovní komise Karlovarského kraje, povedlo se vám již za vašeho předsednictví prosadit nějaké změny?

Pro mne bylo zásadní naplnit politiku, se kterou jsem do té role vstupoval. Tedy zajistit kontinuitu ve finanční stabilitě pro sportovní kluby v Karlovarském kraji. V mé koncepci bylo zajistit finanční stabilitu a co nejvíce zjednodušit podávání žádostí, což ne vždy jde. Dále urychlit proces, respektive zajistit, aby se finanční prostředky dostávaly ke klubům a oddílům dříve, než tomu bylo doposud. Což se daří a za to je třeba poděkovat i pracovníkům oddělení sportu na úřadě.

Jaké plány či cíle máte ještě před sebou?

Dobrou komunikaci s vedením Karlovarského kraje, což v osobě hejtmana Petra Kulhánka jde, velmi si ho vážím. Udržení stability finanční pomoci žadatelům. Vyřešení otázky sportovního lékaře, kde se snažím poukazovat na to, že je to pro kraj nezbytné.

Právě velmi ožehavým tématem byla absence sportovní doktora pro Karlovarský kraj, už je vše vyřešeno?

Není to jednoduché, dosavadní lékař skončil a je velmi složité najít někoho, kdo by měl tu správnou atestaci, chtěl to dělat a působil v našem kraji. Nějaké pokusy již proběhly, zatím bez konkrétního výsledku, stále se snažíme někoho najít. Kraj je ochotný pomoci i pobídkou, pokud to mohu zjednodušit. Co vím, tak vedení kraje na tom pracuje intenzivně.

Blíží se Vánoce a nový rok, co byste popřál sportovním klubům či fanouškům Karlovarska?

Popřál bych jim pohodu a hlavně zdraví. Dobu bez covidu a s možností fungovat bez jakýchkoliv omezení, a také pevné nervy.