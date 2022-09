„Super výsledek pro nás, tak jsme si to představovali,“ spokojeně se usmíval po úspěšném vstupu do nového ročníku kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer.

Karlovarsko, za které se fanouškům z lázeňského města představilo v hale míčových sportů několik nových tváří, načalo duel hodný mistrů. Beskydy sice zvládly vstup do první sady, ale posléze převzali otěže domácí volejbalisté, kteří profitovali ze své silné zbraně. Tou byl servis, což potvrdil například pěti esy Jakub Ihnát, a tak Vary povolily v prvním setu týmu Beskyd pouze třináct bodů.

V tom druhém to pak byla karlovarská exhibice, když si postupně vytvořili vedení 21:8. Volejbalisté Karlovarska nakonec dovedli druhý set do výhry 21:11. „První dva sety, co jsme předváděli, bylo téměř bezchybné,“ poukazoval Pfeffer.

Ve třetí sadě však hosté z Beskyd pořádně kousali, když během setu vedli 15:12. Na to reagoval trenér Varů Jiří Novák oddechovým časem, a vyplatilo se, když rázem Karlovarsko vedlo 16:15 a v závěru setu pak dokázalo využít druhý mečbol, když vyhrálo 25:23.

„Ve třetím setu jsme klasicky usnuli, ale v závěru to dohnali, takže veliká spokojenost,“ dodal k hodnocení kapitán varské kabiny.

VK ČEZ Karlovarsko – Black Volley Beskydy 3:0 (25:13, 25:11, 25:23). Rozhodčí: Petr Kvarda, Petr Dušek. Diváci: 690. Karlovarsko: Ihnát, Weir, Sasak, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Lamanec, Kasan, Patočka, Juhkami). Beskydy: Olmedo, Mišek, Benda, Guimaraes, Perry, Motyčka, libero Jelen (stř. Koloušek, Komorowski, Provazník, Flegr, Malík).