/FLORBAL/ I druhý duel série play down o udržení v Livesport Superlize florbalisté Karlových Varů přetavili ve vítězství. Na palubovce Otrokovic slavili výhru 5:3, čímž se tak ujali v sérii vedení 2:0 na zápasy.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

I tentokrát vstoupili do zápasu lépe domácí, za které otevřel skóre v 6. minutě František Vykopal. Hurricáni dokázali srovnat ve 12. minutě Matějem Svátkem, ale Otrokovicím navrátil vedení vedení o minutu později Martin Ležatka.

Ve druhé třetině srovnal ukazatel skóre ve 31. minutě Matyáš Velc, ale domácí opět dokázali Varům odskočit, když jim potřetí navrátil vedení ve 33. minutě Petr Nehila. Poté však přišel na pořad klíčový moment duelu. Nejprve srovnal z trestného střílení karlovarský Matyáš Velc, pro kterého to byla druhá trefa v zápase.

Poté poprvé poslal hurricány do vedení kapitán Michal Klápa, který ve 36. minutě přehoupl ukazatel skóre na stranu Západočechů. Ve třetí periodě šli domácí za vyrovnáním, ale definitivně je srazil do kolen v 57. minutě svým druhým zápisem do střelecké listiny Michal Klápa.

Série se tak stěhuje do Karlových Varů, kde bude na programu třetí duel v sobotu 1. dubna od 19.00 hodin, čtvrtý pak v neděli 2. dubna od 15.00 hodin, když oba se odehrají v hale míčových sportů.

PSG Panthers Otrokovice – FB Hurrican Karlovy Vary 3:5 (2:1, 1:3, 0:1). Branky: 6. František Vykopal, 13. Martin Ležatka, 33. Peter Nehila – 12. Matěj Svatek, 31. a 35. Matyáš Velc, 36. a 57. Michal Klápa. Rozhodčí: Kamil Sojka – Tomáš Sojka. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 213. Stav série: 0:2.