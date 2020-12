Předběžný vánoční dárek si rozbalili volejbalisté Karlovarska v dohrávce 13. kola UNIQA extraligy, když uspěli na palubovce Ústí nad Labem, kde obstáli v souboji o třetí místo v tabulce, a ze severu Čech si odvezli cennou výhru 3:0 na sety.

V prvním setu drželo Ústí volejbalový krok s Karlovarskem pouze do stavu 14:15. Posléze Vary využily svůj servis a šly do trháku 19:15 a poté dotáhly set do vítězného konce.