V sázce totiž bude první místo, na západ Čech zamíří v sobotu 16. ledna lídr základní části, českobudějovický Jihostroj, na který Vary ztrácejí v tabulce dva body. Navíc v dresu Jihočechů dorazí do známého prostředí i dva exkarlovarští hráči, a to smečař Marek Zmrhal a univerzál Filip Rejlek. O den později, tedy v neděli 17. ledna, pak zamíří Karlovarsko pro změnu na palubovku předposlední Příbrami. V obou duelech přivede Karlovaráky na palubovku nejmladší kapitán UNIQA extraligy Lukáš Vašina.

Jako dočasný kapitán, nejmladší v extralize, si svou pozici určitě užíváte, a to jak v kabině, tak i na palubovce?

Především si své pozice velice vážím, jsem nejmladší kapitán v extralize, ale budu se pořád dokola opakovat, bohužel na úkor Lukáše Ticháčka, který s námi již trénuje, tak snad brzy si svou kapitánskou pásku převezme zpátky (úsměv). Své nové role si užívám, přeci jen jsem kapitán poprvé, a kdo ví, mohu jím být i naposledy, tak si to užívám, jak jen to jde. V kabině to nijak nerozlišujeme, každý se k sobě chová jako rovný k rovnému.

Spoluhráči vám musejí dělat samou radost, když naposledy zvládli náročné dvoj-utkání, které vás posunulo na chvilku do čela základní části…

Jsem velice rád, že jsme obě dvě utkání vyhráli a že jsme se na chvíli ocitli na prvním místě tabulky. Máte pravdu, spoluhráči mi dělají radost, protože být dočasný kapitán tak skvělé party, jakou ve Varech máme, která si dělá navzájem velkou radost, tak to se jen tak někomu nepoštěstí.

Na palubovce Zlína to však nebylo to pravé ořechové, když váš trenér nebyl i přes vítězství spokojený s výkony některých hráčů. Jak jste viděl utkání se Zlínem vy?

Já bych zhodnotil duel ve Zlíně tak, že jsme měli za sebou náročnou cestu, která se na nás trochu podepsala. Utkání bylo po celý průběh v naší režii, i když chvilkami nás soupeř dotahoval, protože jsme nedokázali odztrátovat jeho servis, ale když se nám to povedlo, tak už nebyl žádný problém a myslím si, že jsme si výhru pohlídali. Soupeře jsme tlačili na servisu i v útoku, kde jsme na tom byli dobře, i když nám obrana ještě trochu haprovala, ale věřím, že to bude ještě lepší a lepší.

Ve druhém víkendovém utkání jste se střetli s Beskydy, které vás po celé utkání zlobily, ale v rozhodujících fázích jste měli na víc a zaslouženě dovedli duel do vítězného konce…

Beskydy proti nám nastoupily trochu v pozměněné sestavě, kdy daly šanci svým mladíkům, což nás poměrně překvapilo, a proto byl začátek zápasu z naší strany vlažný a udělali jsme celkem dost chyb na servisu. Poté jsme se však dostali do hry, kterou jsme zlepšili, a soupeře již k ničemu podstatnému nepustili. Kromě druhého setu jsme si v každém setu vytvořili ve střední části náskok, který jsme dokázali do konce setu pohlídat, i díky tomu jsme se vyhoupli na chvilku do čela tabulky.

Před sebou máte první velkou bitvu, čekají vás České Budějovice, kdy půjde o volejbalový trůn. Jak náročné toto utkání pro vás bude?

Bude to velká bitva, na kterou se všichni moc těšíme, zápasy s Jihostrojem přináší vždy velice vyrovnaná utkání. Dají se očekávat dlouhé a hezké výměny a velká obětavost v poli, přeci jen půjde o první místo v tabulce. Myslím si, že tento duel bude pro oko diváka velmi atraktivní. Je jen škoda, že nemohou fanoušci tento zápas sledovat u nás v hale, ale budou ho moci zhlédnout na webu czechvolley.tv

Následně zamíříte k dalšímu duelu do Příbrami…

V Příbrami lze očekávat velmi houževnaté kocoury, kteří nám nedají nic zadarmo. I když mezi svátky přišli o dva hráče a trenéra, tak si osobně myslím, že stále mají kvalitu na to, aby dokázali potrápit i ty největší favority. Přeci jen se v Příbrami nikdy nehraje lehce, už jen kvůli její specifické hale, která je pro soupeře velmi nepříjemná, a také kvůli místnímu komentátorovi, který to soupeřům vůbec nezjednodušuje. Přesto věřím v naše vítězství, i když kocouři určitě vystrčí své drápy.

Samozřejmě budete chtít v obou bitvách zvítězit a přidat do tabulky dalších šest cenných bodů?

Budeme chtít získat maximální počet bodů. Bylo by pro nás skvělé, kdybychom v obou duelech zvítězili, protože bychom se mohli navrátit do čela extraligové tabulky, ale na druhou stranu, každý z nás ví, že nás nečekají jednoduchá utkání a že se budeme muset o body tvrdě rvát.