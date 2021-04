Třetí bod tak mohou přidat právě v českobudějovické hale, kde se dnes finálová bitva s pořadovým číslem čtyři od 20.20 hodin odehraje za doprovodu televizních kamer ČT sport.

Právě Jihostroj korunovaci mistra prozatím oddálil, když uspěl v dramatickém klání v lázeňském městě, kde vyhrál 3:2 na sety, a na zápasy snížil na rozdíl jednoho bodu, tedy 1:2 na zápasy. „Zápas potvrdil, že poslední krok bývá ten nejtěžší,“ vrací se zpět ke třetí bitvě smečař Karlovarska Marcel Lux.

A právě klub ze západu Čech měl třetí finálové klání velmi dobře rozehrané. „Z naší strany to nebyl úplně špatný výkon, hráli jsme dobře,“ připomněl Lux vedení svého týmu během duelu 2:0 na sety.

Jihočeši však dokázali vstát z mrtvýcha dokázali díky dvěma vyhraným setům srovnat na 2:2 a posléze uspěli i v dramatickém tie-breaku, kdy oba týmy odvracely několik mečbolů, a nakonec ho urvali ve svůj prospěch Jihočeši.

„Udělali jsme v rozhodujících momentech vždy více chyb než soupeř, když rozhodovaly detaily,“ vysvětluje karlovarský smečař.

Karlovarsko tak má před sebou druhý mečbol, který mu může vynést mistrovský titul. „Nevěšíme hlavy, stále jsme nad nimi. Oni jsou pod tlakem, to může hrát v náš prospěch,“ upozorňuje Lux. Vyhrát však bude chtít i Jihostroj, který je doma hodně silný.

„Zápas to bude náročný, ale již z druhého finále víme, že je můžeme u nich porazit. Opět půjde o vyrovnaný zápas, který budou rozhodovat chybičky. My si na soupeře věříme a věřím, že se nám to podaří,“ přeje si závěrem mistrovskou tečku Lux.