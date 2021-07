„Na základě vládních opatření jsme byli nuceni přerušit tréninky a samozřejmě byly zrušeny veškeré ligové i turnajové zápasy,“ vracel se k pandemii, která paralyzovala také volejbalové soutěže, místopředseda VK Karlovy Vary Jiří Vondráček.

„Pokoušeli jsme se udržovat kontakt s hráčkami alespoň pomocí on-line tréninků, ale to většinu dětí nebavilo,“ naráží Vondráček, na krizový plán, ke kterému sáhlo několik stovek dalších klubů. „Volejbal je týmový sport a dívky ho hrají hlavně kvůli zábavě v partě, a ne osobním ambicím, takže bylo znát, jak moc jim spoluhráčky chybí,“ zdůrazňuje Vondráček.

Napříč sportovním spektrem kvůli pandemii přišel na pořad i velký odliv sportující mládeže. „Samozřejmě došlo k velkému odlivu dětí, a to zejména těch nejmenších, které nemají ještě tak silné vazby na spoluhráčky, trenéry a klub,“ uznává Vondráček a přidává: „Ty se teď snažíme nalákat zpět na venkovní tréninky v našem volejbalovém areálu v Tuhnicích.“

Jedna pozitivní věc přece jen činovníky karlovarského VK v těžké covidové době potěšila. „Musím vyzdvihnout to, že naši podporovatelé, Národní sportovní agentura, statutární město Karlovy Vary a Karlovarský kraj, nám poskytli na rok 2021 finanční podporu na fungování klubu v téměř nezměněné výši,“ pochvaloval si vstřícnost institucí místopředseda klubu.

Nejen jeho však čeká po uvolnění restrikcí pořádná šichta. Najet zpět do tréninkového či zápasového rytmu a k tomu přibyl další úkol, motivovat děti, aby se opět navrátily ke sportu. „I přesto, že jsme vedli poctivě on-line tréninky, byl patrný postupný pokles zájmu o tuto formu tréninku. Děti si zvykly být zavřené doma s telefonem, počítačem apod.,“ míní Vondráček.

Skvělá parta, to je VK Karlovy Vary. Pokud hledáte skvělou atmosféru a rodinnou pohodu, můžete se ke klubu připojit.Zdroj: Daniel Seifert

„Pohodlné to bylo i pro rodiče, kteří je nemuseli vozit na tréninky a doprovázet na zápasy. Důležití, hlavně u těch nejmenších, jsou rodiče. Ti se musí postarat o to, aby se jejich děti dostaly zpátky mezi kamarády a ke sportování,“ vysvětluje Vondráček. Během vynucené pauzy však VK Karlovy Vary nezahálel, když v rámci možností zveleboval svůj volejbalový areál v Tuhnicích.

„My jsme celé jaro poctivě pracovali v našem volejbalovém areálu, aby byl ihned, jak to vládní opatření umožní, připraven pojmout a postarat se o všechny sportuchtivé zájemce,“ prozradil Vondráček. Sám ale ví, že dostat děti zpět ke sportu bude kvůli dlouhé pauze náročné.

„Vrátit děti bude nesmírně těžké, protože jak jsem uvedl výše, nezávisí to na dětech, ale hlavně na rodičích. Děti i rodiče si odvykli na nastavené režimy a pravidelnost, která je v každém sportu nutná. Takže nejdůležitější je poprosit rodiče, aby opustili svoji komfortní zónu a děti přivedli zpět ke sportu, do kolektivu mezi spoluhráče,“ upozorňuje Vondráček.

Sportovní kluby po skončení pandemie pořádají nejen tradiční nábory, ale také nabízejí úlevu například na klubových příspěvcích, nebo pořádají speciální akce, to se týká i VK Karlovy Vary. „Náš klub se rozhodl pro následující sezonu o padesát procent snížit členské příspěvky a touto cestou rodiče alespoň trochu motivovat,“ říká k první novince v klubu Vondráček.

„Začátkem června jsme pak měli v rámci Dne dětí malý nábor a pár děvčat se nám přihlásilo,“ chválil si příchod nových tváří Vondráček. Ale to není ze strany VK Karlovy Vary vše. „O prázdninách pořádáme příměstské volejbalové soustředění, kde si děti mohou přijít náš sport vyzkoušet,“ připomíná místopředseda klubu.

„Intenzivnější nábory plánujeme na začátek září, kde budeme oslovovat děti z nižších ročníků základních škol, a to pomocí praktických ukázek, a také chystáme do škol besedy s bývalou beachvolejbalovou olympioničkou Hankou Klapalovou Skalníkovou, tak doufáme, že dívky ve věku od šesti do dvanácti let nalákáme na krásný sport, v hezkém prostředí, s bezva partou, když právě parta je v našem sportu obzvlášť důležitá,“ upozorňuje Vondráček.

Kdo by si chtěl volejbal, popřípadě beach- volejbal vyzkoušet, v karlovarském klubu má dveře otevřené. „Všechny zájemce rádi uvítáme v našem volejbalovém areálu v Tuhnicích vedle atletického areálu AC Start. Do prázdnin trénujeme každé pondělí a středu od 16 hodin a od září pak v hale míčových sportů u KV Arény. Navíc zájemci naleznou více informací na našich webových stránkách www.vkkarlovy vary.cz,“ uvedl Vondráček možnosti, jak se přihlásit do volejbalové party v podání VK Karlovy Vary.

„Máte rádi hrátky s míčem a dobrou náladu? Tak přijďte mezi nás, těšíme se na vás,“ láká závěrem nové volejbalové naděje Jiří Vondráček.